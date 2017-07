Paro casi total de la producción de tarde en primer día de huelga en Britor

Santander, 17 jul (EFE).- Los seis días de huelga convocados por el comité de empresa de Sistemas Britor se han iniciado este lunes en el turno de tarde con un paro casi total de la producción de la fábrica de surimi y derivados del pescado ubicada en Mercasantander, al ser secundado por un 95% de los trabajadores.

Según ha recordado la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor, Rosana Puente (UGT), después de muchas movilizaciones para forzar a la empresa a que actualice los salarios y el convenio colectivo, "se ha considerado conveniente distribuir los seis días de huelga por turnos de manera alternativa porque el sacrificio económico de los trabajadores es ya enorme de por sí con sueldos medios mensuales de 800 euros".

Puente ha explicado que, "como estaba previsto", la huelga en el turno de tarde (de 14.00 a 22.00 horas) ha tenido un "amplio respaldo" de unos trabajadores que están "hartos" de perder poder adquisitivo cada año con salarios bajos y que, "por no tener, no tienen un convenio colectivo actualizado que no se ha renovado desde el año 2006, cuando la fábrica pertenecía a otra empresa (Multiprosur)".

"Tendremos que seguir recurriendo a las movilizaciones porque no se nos da otra alternativa" ha afirmado la presidenta del comité de empresa de Sistemas Britor.

La huelga proseguirá mañana en los turnos de mañana (de 6.00 a 14.00 horas) y de noche (22.00 a 6.00 horas) y se prolongará hasta el 27 de julio, tras completarse un calendario de paros por turnos los días 20 de julio (el de tarde), 21 de julio (el de mañana y de noche), 26 de julio (tarde) y, finalmente, el jueves 27 de julio con una huelga de 24 horas en todos los turnos de trabajo.