C's presenta un informe a la Mesa para pedir que Carrancio sea no adscrito

Santander, 17 jul (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Cámara cántabra, Rubén Gómez, ha registrado un informe jurídico en el que este partido pide a la Mesa del Parlamento cántabro que declare a su excompañero de grupo, Juan Ramón Carrancio, diputado no adscrito "en los términos que marca el artículo 26 del reglamento".

Gómez ha informado, además, al Parlamento que Carrancio ya no pertenece a Ciudadanos, después de que él anunciara hace casi tres semanas, con los dos concejales de Santander, David González y Cora Bielva, que abandonaban la formación naranja.

Según explica en un comunicado Ciudadanos, en el informe remitido a la Mesa del Parlamento, el partido pide instar a Carrancio a que pase a ser diputado no adscrito en base al artículo 23, apartados 3 y 4 del reglamento de la Cámara.

Ciudadanos recuerda que, según esos artículos, los diputados que no pertenecen a una misma formación política no puede formar grupos diferenciados y tampoco constituir grupos con diputados de formaciones políticas que no hayan concurrido a las elecciones en su propia candidatura.

El partido añade que los artículos también indican que esos diputados no pueden constituir grupo separado ni fraccionarse en diversos los parlamentarios que haya comparecido bajo un mismo partido, federación, coalición o agrupación de electores.

Y, además, no podrán formar grupo propio los diputados de formaciones políticas que no haya presentado candidatura propia a las elecciones.

Ciudadanos hace referencia también al artículo 25 del reglamento que regula el grupo parlamentario mixto y que señala que este quedará constituido por los diputados de partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que no hayan alcanzado el número exigido para la constitución de grupo propio o quienes proceden de un grupo disuelto.

"La tesis de la necesidad de pertenecer a un partido para poder formar parte del grupo parlamentario mixto no solo descansa el tenor literal del artículo 23.3, sino también por el contexto en el que se ubica, como son los artículos 23.3 y 23.4, en los que siempre es requisito dicha pertenencia", afirma Ciudadanos en nota de prensa.

Y recuerda que este informe, que podría analizar la Mesa en su próxima reunión del 27 de julio, cuenta con antecedentes en Andalucía, Madrid y Santa Cruz de Tenerife.