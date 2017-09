De la Sierra dice que todo lo relativo al acuerdo estará cerrado esta semana

Santander, 18 sep (EFE).- El consejero de Presidencia y Justicia y dirigente regionalista, Rafael de la Sierra, ha asegurado hoy que esta semana se cerrarán todos los asuntos ligados al acuerdo alcanzado por PRC y PSOE, socios en el Gobierno de Cantabria.

"El proceso finaliza esta semana. Por lo menos, por lo que a nosotros respecta, luego si siguen problemas existiendo, yo no lo sé ni quiero opinar. Pero por lo que respecta al Gobierno, todo el proceso queremos que esté cerrado el viernes", ha afirmado.

A preguntas de los periodistas tras un acto en la Universidad de Cantabria, De la Sierra, quien ha participado en las negociaciones entre regionalistas y socialistas, ha defendido, además, que el acuerdo contempla un incremento porcentual "igual" para todas las consejerías.

"Se están diciendo cosas que no responden a la realidad", ha manifestado el vicesecretario del PRC, quien ha añadido que "no es que uno gane y otro pierda", sino que se ha llegado a un acuerdo con el objetivo de que el presupuesto "se apruebe cuanto antes". "Ahora cada uno haremos nuestro presupuesto, priorizando dentro de nuestras consejerías lo que queremos potenciar o no", ha apostillado.

En cuanto al resto de asuntos, De la Sierra ha dicho que en todos "hay acuerdo" y ha vuelto a incidir en la necesidad de que antes de cesar a Ramón Ruiz como consejero de Educación, es necesario conocer el equipo de su sucesor, Francisco Fernández Mañanes.

El dirigente del PRC ha subrayado la necesidad de evitar "vacíos de poder" en Educación en un momento "sensible" como es el inicio del curso. "No queremos tener ningún problema si puede ser. Y parece ser que todo eso lo vamos a conseguir", ha concluido.