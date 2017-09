PRC y PSOE firman adenda al pacto de Gobierno con presupuestos como prioridad

Santander, 19 sep (EFE).- El PRC y el PSOE han firmado hoy la adenda al pacto de gobierno de 2015, que establece como un principio fundamental la estabilidad del Gobierno y también los presupuestos regionales que, según este acuerdo, tienen que presentarse en plazo en la Cámara para ser aprobados antes del 30 de diciembre de este año.

La adenda la han firmado el presidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, y el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, que ha estado acompañado por miembros de la Ejecutiva socialista. También ha estado presente la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

El acuerdo firmado entre regionalistas y socialistas incide en la importancia de la estabilidad y fija los criterios de los presupuestos para 2018, con una previsión de incremento de en torno a un 5 por ciento en cada consejería respecto a este año.

En virtud de este acuerdo, ese crecimiento en torno a un 5 por ciento se producirá siempre que las condiciones económicas y financieras de la comunidad autónoma lo permitan.

El acuerdo lo cerraron el fin de semana regionalistas y socialistas y fue ratificado ayer por la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno y por el Comité Ejecutivo del PRC.

Revilla ha asegurado que "la marejadilla" que ha supuesto la crisis abierta por los cambios en el Gobierno "ha pasado" y ha subrayado la importancia de los presupuestos.

"A mí lo único que me preocupa es que podamos tener el 1 enero de enero los presupuestos. Porque sin presupuesto no hay nada y fuera del presupuesto no hay nada", ha dicho Revilla, que también ha insistido en que no quiere "más líos".

El presidente ha señalado que ahora el Gobierno se tiene que "poner a trabajar" porque en un mes el proyecto de los presupuestos tiene que registrarse en la Cámara.

"El presupuesto es la clave, sin presupuestos no puedes ejecutar políticas de ningún tipo. A eso nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma", ha insistido el presidente, que ha asegurado que él, sin presupuestos, no gobernaría.

Zuloaga ha considerado que la firma de la adenda favorece que se avance en los presupuestos. "Y que se empiece a hablar del futuro de Cantabria y de cómo apuntalar las políticas sanitarias, educativas y de dependencia, además de otras inversoras", ha comentado, antes de comprometer que su partido "seguirá trabajando" por el futuro de la región.

El líder socialista ha añadido que la firma de la adenda "pone encima de la mesa la responsabilidad" del PRC y del PSOE "para mirar hacia adelante".

Además, Revilla ha reconocido que ha habido "un problema" y "tensión" por la situación creada en el PSOE. "Sí, ha habido un problema, ¿por qué lo vamos a ocultar?", ha comentado.

Pero ha manifestado que él no se va a "meter" en "cómo tiene que arreglar" otro partido (el PSOE) sus cuestiones internas, y ha garantizado que en el Ejecutivo "todo el mundo ha estado en su sitio" y no ha habido "vacío de poder".

También ha considerado que el pacto de Gobierno "ha funcionado bien". "Esperamos que ahora este nuevo acuerdo que hemos firmado vaya en esa línea", ha apostillado el presidente.

Zuloaga ha comentado en este sentido que desde hace dos años el Ejecutivo de PRC-PSOE "está resolviendo los problemas de Cantabria", tras una legislatura "dura" de gobierno del PP.

Y ha apuntado que "queda mucho trabajo por hacer" y que el PRC y el PSOE seguirán "poniendo por delante" de sus "intereses partidistas" los de Cantabria y sus ciudadanos.

Revilla ha recordado que mañana se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se cesará al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, y se nombrará a su sustituto, Francisco Fernández Mañanes, y a su equipo.