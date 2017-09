Quique González & The Detectives regresan este sábado a Escenario Santander

Santander, 21 sep (EFE).- Quique González & The Detectives regresan este sábado, 23 de septiembre, a las 21.00 horas a Escenario Santander, dentro de la recta final de la gira que están llevando a cabo por diversas salas y escenarios de España con su disco "Me mata si me necesitas".

González y su banda estuvieron en Escenario Santander al inicio del tour que les ha llevado por diversas localidades españolas y han decidido que ese mismo espacio sea el que acoja una de sus últimos conciertos.

Según recuerda Escenario Santander en un comunicado, Quique González lleva con este "Me mata si me necesitas" nueve discos publicados y este último ha sido considerado como el mejor del año por los lectores de la revista Rolling Stone.

Grabado el año pasado, tras el éxito de anteriores trabajos, este último disco del cantautor ha sido número uno en ventas.