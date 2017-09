La comarca del Besaya se queda sin suelo industrial, según Martín

Torrelavega, 22 sep (EFE).- La comarca del Besaya se está quedando poco a poco sin suelo industrial disponible y el Gobierno regional "se está oliendo" que la demanda va a seguir en los próximos meses "en la rampa de crecimiento", por lo que agilizará los trámites para disponer de nuevos asentamientos pata empresas.

Este anuncio ha sido realizado durante una visita al polígono Tanos-Viérnoles por el consejero de Industria, Francisco Martín, quien ha destacado la importancia de acelerar todos los proyectos para habilitar suelo, con el objetivo de que "el suelo industrial no sea un límite para el establecimiento de empresas en Cantabria".

Martín y el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, han comprobado el inicio de los trabajos de reparcelación de una parcela de gran tamaño del polígono Tanos-Viérnoles, de forma que sus 19.000 metros cuadrados permitirán habilitar 8 más pequeñas (de entre 1.800 y 2.300), que son tamaños de mayor demanda en el mercado.

El consejero y el regidor han asegurado que esta reparcelación es "una solución transitoria" a la falta de suelo industrial en el municipio, a la espera de que se desarrolle "el gran polígono de futuro" que será Bisalia, ubicado en el paraje de Las Excavadas, en el límite entre Torrelavega y Cartes.

Cruz Viadero ha reiterado la falta de suelo industrial porque en Tanos-Viérnoles solo quedan cuatro grandes parcelas, una de las cuales es la que se procede ahora a reparcelar, lo que, a su juicio, impide el asentamiento de nuevas empresas de pequeño o mediano tamaño, algo que podría cambiar a partir de 2018.

A su juicio, la reparcelación es la solución al grave problema de la falta de suelo industrial, pues "Torrelavega no puede darse el lujo" de decir no a empresas por no disponer de parcelas adecuadas"

Ha recordado que la reparcelación fue una necesidad transmitida a Sican por el Ayuntamiento de atender la demanda de suelo industrial existente en el municipio, algo que ya no era posible debido a que todas las parcelas de menos de 6.000 metros cuadrados están vendidas.

Las actuales empresas del polígono de Tanos-Viérnoles son Ballestas y Basculantes Martín, Codelse, Valle Perfiladoras, Reviciclo, Conservera del Besaya, Agrocantabria, Cartonajes Santander, Infitec, Cerámicas Besaya, Carpintería Raúl Sánchez, Aluminios Cortizo, Talleres Pilo y Ceinor.

Además, en los últimos meses se han instalado o están en trámite de hacerlo otras como Distribuciones Javier Carrera, Tinycar, Hidrodiselec, Sagón, Transformados Metálicos Cantabria, Metalúrgica Hakensa Cantabria y Metaltres Peferlui.