Martín espera desarrollo del polígono de La Pasiega en un plazo "razonable"

Torrelavega, 22 sep (EFE).- El consejero de Industria, Francisco Martín, ha asegurado hoy que una "gran multinacional francesa" que tiene una planta de producción en Cantabria ha trasladado su interés en crear su centro logístico en el polígono de La Pasiega, por lo que insiste en que hay que desarrollarle "en un plazo razonable".

En una visita al polígono Tanos-Viernoles, Martín no ha querido decir el nombre de esa multinacional ni a qué sector se dedica, pero ha asegurado que si no se desarrolla el polígono de La Pasiega podría no continuar su actividad en Cantabria.

Porque el consejero ha afirmado que esa empresa necesita crecer y disponer de un centro logístico para su "gran planta de producción" en Cantabria y le ha seducido La Pasiega por su cercanía al puerto de Santander y a las vías del tren.

En el terreno conocido como el Llano de la Pasiega, situado en la mies de Parbayón (Piélagos), a ambos márgenes de la carretera nacional que une Renedo con Santander, el Gobierno de Cantabria quiere declarar un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para generar un corredor logístico e industrial.

La redacción de ese PSIR ha sido ya licitada para una superficie de 259 hectáreas, divididas en tres zonas separadas por la carretera nacional 623 y la línea ferroviaria de Renfe de Madrid-Santander.

Francisco Martín no ha querido ser explícito sobre las empresas que han manifestado su interés en este polígono, porque si "no están amarradas, se suelen torcer", pero ha reconocido que hay firmas "importantes", grandes y pequeñas, que se han interesado por ese futuro espacio industrial y logístico.

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio ha respondido también, a preguntas de los periodistas, sobre cómo ha ido el turismo este verano, y ha vuelto a señalar, como hizo en la rueda de prensa de la semana pasada, que a pesar del mal tiempo hay una "moderada satisfacción" en relación al año pasado que fue "magnífico".

Martín ha destacado, además, que el mal tiempo ha hecho que se haya producido algo "curioso", y es que los turistas se han repartido por toda Cantabria y no solo por las zonas del litoral.