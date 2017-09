Comité de Derechos de PP abre expedientes por incidente en proceso congresual

(Actualiza la ZY6139, con manifestaciones del portavoz parlamentario del PP, Eduardo van den Eynde, sobre este tema)

Santander, 23 sep (EFE).- El Comité de Derechos y Garantías del PP de Cantabria ha abierto expediente a dos militantes del partido por un incidente ocurrido el 6 de marzo, durante el proceso congresual del que salió elegida presidenta del partido María José Sáenz de Buruaga.

En la carta por la que se hace la notificación, a la que ha tenido acceso Efe, se indica que el Comité de Derechos y Garantías de Cantabria resolvió el pasado 27 de julio la apertura de un expediente informativo en su contra, del que se ha dado cuenta a las personas interesadas en estos días.

También se señala que se ha nombrado un instructor, Alberto Quijano, que es quien firma la carta.

Y se indica que el proceso se ha iniciado por la solicitud de amparo de la gerente del PP, Jesusa Sánchez, y de una trabajadora del partido, "por los hechos acaecidos el pasado 6 de marzo de 2017" en la sede popular, "y su posterior difusión por diversos medios de comunicación".

Ese día las dos personas a las que se ha abierto expediente, que apoyaban al otro candidato a presidir el PP cántabro, Ignacio Diego, acudieron a la sede del partido para pedir el censo de militantes, y se produjo una discusión en esa consulta, por las condiciones para hacerla.

La carta añade que para esclarecer esos hechos y responder a las preguntas del instructor, de acuerdo con el artículo 30.2 del Reglamento Disciplinario, se emplaza a estas personas afectadas por el expediente a una reunión el 5 de octubre en la sede del PP.

Y advierte de que, en caso de no comparecencia o si no se alega una causa justificada, se entenderá que se renuncia a ese trámite y el expediente proseguirá los trámites reglamentarios.

Estos expedientes se unen a los que anunció a finales de mayo la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, al exdiputado Carlos Bedia y al movimiento Lealtad Popular.

Además, nueve de los doce diputados regionales también tienen abierto un expediente informativo en el Comité Nacional de Derechos y Garantías por no aceptar el cambio de portavoz para que asumiera esa función Sáenz de Buruaga.

Esos nueve diputados son el portavoz parlamentario, Eduardo van den Eynde, Francisco Rodríguez, José Manuel Igual, Cristina Mazas, Mercedes Toribio, Ruth Beitia, Santiago Recio, Luis Carlos Albalá y el anterior líder del partido y expresidente cántabro, Ignacio Diego.

En su perfil de Facebook, el portavoz popular en el Parlamento cántabro, que ha apoyado a Ignacio Diego y ha sido crítico con Sáenz de Buruaga, critica los expedientes.

"No me lo puedo ni creer. ¿Piensan realmente abrir un expediente a los militantes que fueron realmente tratados de forma vergonzosa en la sede y además a propuesta de quienes se comportaron como verdaderas hidras, faltonas, chillonas y maleducadas?", se pregunta Van den Eynde.

A su juicio, "si hubiese un mínimo de vergüenza saldrían expedientadas las susodichas". "Desde luego a mí no me llaman a declarar ni los merlucillos de mar ni los de tierra adentro, porque les mando a tomar por retambufa. Si no lo creen, que prueben y verán", añade.

El texto en su perfil concluye: "Ay, que mal lo está haciendo María José Stalin de Buruaga".