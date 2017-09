El PRC pide paralizar el proyecto del Metro-Tus, que ve "un error"

Santander, 25 sep (EFE).- El PRC en el Ayuntamiento de Santander pedirá el jueves, a través de una moción al pleno, la paralización del proyecto Metro-TUS, que considera "un error sin precedentes, que hará más difícil todavía circular por Santander".

El portavoz regionalista en Santander, José María Fuentes-Pila, ha opinado en una nota de prensa que se ha demostrado el problema que supone este proyecto para el tráfico de la ciudad con la puesta en marcha en verano del primer tramo de paso exclusivo para autobuses.

"Con este proyecto el equipo de gobierno (PP) ha empezado la casa por el tejado, con una inversión de seis millones de euros, que, en el mejor de los casos, servirá sólo para ahorrar tres minutos en el trayecto completo entre Valdecilla y El Sardinero. Y como muchos usuarios tendrán que hacer transbordo, tardarán incluso más", ha aseverado Fuentes-Pila.

Y ha insistido en que "el caos generado este verano en la ciudad, el peor de la historia en lo referente a la movilidad, es la prueba definitiva de que este proyecto es un error desde el principio".

También ha rechazado el "desproporcionado coste para un hipotético mínimo ahorro en tiempo", así como la supresión de "cientos" de aparcamientos, el que no se facilite la reducción del número de vehículos que entran a la ciudad y "la potencial peligrosidad" por los trenzados que se generarán en las rotondas.

"No se planifica, no se cuenta con nadie, no entiende la movilidad como algo global, no se ofrecen alternativas reales al coche como aparcamientos disuasorios y autobuses lanzaderas, simplemente se gastan seis millones de euros, construyen dos mamotretos y listo", ha lamentado.

Fuentes-Pila ha señalado que en el pleno municipal, que se celebra este jueves, va a intentar contar con el apoyo del resto de grupos para "parar este despropósito" y comenzar a iniciar un camino "sensato y consensuado" hacia una mejor política de movilidad en la ciudad.

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós (PP), ha criticado al PRC por querer "paralizar todo lo que supone avances para Santander" y ha rechazado que abogue por "un modelo obsoleto de movilidad en el que se continúa primando el uso del vehículo privado frente a alternativas más sostenibles y a la promoción del transporte público".

"Los regionalistas prefieren una ciudad anclada en el pasado, una ciudad sin proyectos y que se deje llevar sólo por la inercia como el PRC", ha lamentado Quirós en un comunicado de respuesta a Fuentes-Pila, en el que añade que el PRC "ni entiende ni quiere entender" lo que es el Metro-TUS y "sólo intenta desacreditar este proyecto con falsedades y exageraciones que en algunos casos rozan el ridículo".

Quirós ha considerado que si de verdad José María Fuentes-Pila piensa que Santander tiene problemas de tráfico comparables a los de grandes ciudades, "debería apoyar un modelo de transporte que sigue precisamente la línea de lo que están haciendo las ciudades más avanzadas y modernas en lo que a movilidad se refiere".

"Las afirmaciones del PRC se caen todas por su propio peso, por más que intente vestirlas con frases pomposas y calificativos históricos", ha señalado en referencia al aumento del tráfico en verano, ya que ha dicho que la circulación aumenta todos los años por la afluencia de visitantes.

Quirós ha animado a los regionalistas a "tranquilizarse" y dejarse de "dramatismos" sobre el tráfico en la ciudad, y les ha emplazado a la entrada en servicio del metro-TUS para comprobar la mejora de las frecuencias y los tiempos de desplazamiento.

Además, ha pedido al portavoz del PRC que deje de "fantasear con inauguraciones que sólo están en su imaginación", porque el proyecto del metro-TUS aún está en proceso de implantación y falta completar la infraestructura, recibir los vehículos articulados y la reordenación de líneas, un conjunto de medidas que estarán listas en los primeros meses de 2018.

El concejal de Movilidad Sostenible ha insistido en que el metro-TUS supondrá "un antes y un después" en los desplazamientos en la ciudad y se ha mostrado convencido de que tanto los viajeros como los conductores de otros vehículos se adaptarán pronto a los cambios y reconocerán sus mejoras.