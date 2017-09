Bridgestone aboga por "continuidad" en Cantabria con inversión de 34 millones

Santander, 26 sep (EFE).- El director de la fábrica de Bridgestone en Puente San Miguel (Reocín), Kepa Hernández, ha manifestado que la empresa seguirá con una línea de "continuidad" en esta planta con una inversión de 34 millones de euros, que se destinará principalmente a bienes de equipo.

Hernández ha explicado, en una rueda de prensa en la que se han presentado unas jornadas de I+D+I, que desde Bridgestone "van a seguir en la línea de los últimos años" y produciendo neumáticos para maquinaria agrícola.

El responsable de la planta de Puente San Miguel ha abundado en que tienen un plan a medio plazo para la fábrica que se revisa "todos los años", y que en este momento contempla 34 millones de euros.

Ese importe se podría modificar "hacia arriba o hacia abajo" si bien no se esperan "grandes variaciones", ha explicado.

Ha señalado que esta inversión se destinará principalmente a bienes de equipo y no afectará a la plantilla, que actualmente cuenta con 350 trabajadores.

Por otro lado, ha dicho que la negociación del convenio colectivo continúa y que no se ha cerrado ningún acuerdo "todavía".

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, también ha acudido a la presentación de estas Jornadas de Innovación Cantabria-Bridgestone.

Estas jornadas se celebrarán el 10 de octubre y el 3 y 17 de noviembre, y acudirán especialistas que analizarán la importancia de la I+D+I en la industria.

Martín ha señalado hoy en la rueda de prensa de presentación de estas jornadas que le gustaría que la innovación fuera en Cantabria un "proceso incorporado como otros dentro del normal discurrir de la empresa".

"Si no hay innovación no hay renovación, y sabéis que quien no se renueva acaba cayendo en la no competitividad, y eso no queremos que ocurra en Cantabria", ha recalcado el consejero de Industria.

Entre los ponentes se encuentran el profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) Donald Lessard, que ha liderado proyectos de colaboración de esta entidad con empresas como Bristish Petroleum o Merril Lynch.

Los asistentes también podrán escuchar al decano de Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro; al director de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo, Esteban Pelayo, o al director de la Oficina de Gestión del Conocimiento de Bridgestone, José Silicani.

Estas jornadas consisten en un ciclo de tres conferencias gratuitas con las que se pretende intercambiar ideas, trabajos, proyectos y experiencias acerca de las dinámicas de la innovación y facilitar herramientas que puedan servir para superar los retos del futuro.

Hernández ha destacado la importancia de realizar este tipo de iniciativas, ya que en Bridgestone consideran que la innovación consiste en "generar e implementar ideas que creen valor para el usuario final, la sociedad y, por consiguiente, las empresas".

Además, ha señalado que en la planta de Puente San Miguel llevan cinco décadas de evolución tecnológica respondiendo a las "altas exigencias" de calidad e innovación que demanda el mercado.

Martín y Hernández han estado acompañados por el consejero de la Fundación Alfonso Libano Firestone, Joseba Luzarraga, quien ha explicado que esa entidad organiza estas conferencias con el objetivo de colaborar y fomentar iniciativas relacionadas con la reindustrialización, algo que a su juicio está "estrechamente vinculado" con la innovación.

Los interesados en acudir a estas jornadas puede ponerse en contacto con la organización a través el teléfono: 942200073 o en el correo electrónico dgidtei@cantabria.es.