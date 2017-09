Podemos pide que comparezcan Díaz Tezanos y Palacio por Solvay

Santander, 26 sep (EFE).- Podemos ha pedido hoy la comparecencia en comisión parlamentaria del director de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, y de la vicepresidenta y consejera del área, Eva Díaz Tezanos, tras conocer que el Gobierno ha denegado a Solvay la moratoria para adecuar sus procesos productivos de cloro de la planta de Barreda.

Palacio ha anunciado hoy que el Gobierno regional deniega la moratoria que había solicitado Solvay para mantener la fabricación de cloro en Barreda más allá de diciembre, dando cumplimiento así a los informes jurídicos que advierten de que la ampliación de plazo para cumplir las exigencias ambientales no tiene encaje legal en la normativa europea.

El director general ha añadido que Solvay "deberá parar la producción" antes del 11 de diciembre de 2017 en Barreda, hasta que realice la "reconversión industrial" para poder reanudar la actividad con la nueva tecnología.

En una nota de prensa, Podemos considera a Palacio y Díaz Tezanos "los responsables últimos de la situación", y afirma que la actuación de la Dirección General de Medio Ambiente en este asunto "no solo ha sido chapucera, sino que ha rozado la prevaricación al empecinarse en conceder una prórroga a sabiendas de que era ilegal".

La formación morada recuerda que ya advirtió de este problema en el último pleno del anterior curso legislativo, en el mes de junio, en el que los partidos del Gobierno, el PP y C's "fingieron no ver lo que era obvio", que la moratoria que el Ejecutivo quería conceder "no era legal y, por lo tanto, no era viable".

La diputada de Podemos Verónica Ordóñez considera que la actitud del resto de grupos de la Cámara aquel día, incluyendo a la oposición (PP y C's), fue "vergonzosa". "Como si hubieran venido con un argumentario común escrito por Solvay", ha señalado.

Para Ordóñez, el Ejecutivo Cántabro "ha sido terriblemente negligente gestionando esta crisis", y por eso le responsabiliza directamente de la situación actual.

Podemos insiste en que instó al Gobierno "a trabajar en serio en un plan B", puesto que "desde hace meses era ya obvio que la moratoria no era viable", y lamenta "el tiempo perdido en buscar una solución".

Este partido también lanza un mensaje para los trabajadores de la planta de cloro y sus familias, a los que considera "víctimas de todo este proceso al recibir falsas esperanzas", y a los que quieren mostrar su solidaridad.

También reitera su compromiso en la defensa de sus puestos de trabajo, en una empresa que, según subraya, "presenta beneficios multimillonarios en todo el mundo", y que "en 2016 obligó a sus empleados a trabajar 20.000 horas extras, muy por encima del límite legal", en su planta de Torrelavega.