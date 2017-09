El programa de UNATE por sus 40 años arranca 16 de octubre con acto académico

Santander, 26 sep (EFE).- La Universidad Permanente, UNATE, conmemora su 40 aniversario con un programa de actividades destinado a personas mayores de 50 años que arrancará el 16 de octubre, con un acto académico en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), y concluirá un año después con un congreso internacional.

El presidente de UNATE, Modesto Chato, y la concejala de Familia de Santander, María Tejerina, han presentado hoy en una rueda de prensa esta programación, diseñada para celebrar los cuarenta años de la universidad para mayores y que se suma a la académica del curso 2017-2018.

Las actividades "especiales" comenzarán, coincidiendo con la apertura del curso, el lunes 16 de octubre con un acto académico en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, que, según ha afirmado Chato, presidirá el rector de la UC, Ángel Pazos, ante diversas "autoridades académicas, civiles y sociales".

Ese mismo día se celebrará una reunión de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), así como una misa del Espíritu Santo, oficiada por el obispo de Santander, Manuel Sánchez, en la Iglesia de los Padres Jesuitas.

También se entregará el título Magíster Senior Honoris Causa a Pedro Crespo de Lara y se celebrará una comida de hermandad en el Gran Casino de Santander.

La última actividad del programa será el Congreso Internacional intergeneracional de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (FIAPAM), que comenzará el 16 de octubre de 2018 y se extenderá hasta el día 19.

Así, el sábado 20 de octubre de 2018 tendrá lugar una gala especial en el Palacio de Festivales que servirá para clausurar el congreso internacional de FIAPAM y la celebración del 40 aniversario.

A lo largo del año, también tendrán lugar dos exposiciones, en el Centro de Acción Social y Cultural de Caja Cantabria (Casyc) y en el Palacete del Emabarcadero, y un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en agosto de 2018.

Además, está previsto celebrar varios seminarios y una semana en abril en la que UNATE sacará sus actividades a las calles de Santander y a algunas de sus extensiones "a lo largo y ancho de Cantabria".

El director asegura que UNATE, que este curso ya lleva 2.500 matrículas en Santander, celebra sus 40 años "mirando al futuro", por lo que durante el año 2018 preparará un Plan Estratégico para los próximos 10 años. "Vamos a revisar lo que hemos hecho, lo que nos ha faltado por hacer y las necesidades de nuestra sociedad para tener una hoja de ruta clara que afiance el papel y el servicio de UNATE", ha reiterado.

"Son 40 años respondiendo a las necesidades de nuestra sociedad y adaptándonos al cambio sociológico, al nuevo papel activo de las personas mayores", ha apuntado Chato.

Tejerina, por su parte, ha destacado el "papel fundamental" de UNATE en una ciudad como Santander, "con 41.000 personas por encima de 65 años". "La Universidad Permanente aporta a la calidad de vida, al envejecimiento activo, a la participación de un amplísimo sector de la sociedad", ha añadido.

El programa conmemorativo se presentará esta tarde en un acto en el auditorio del Casyc, en el que se intervendrá la banda Joe Ventisca & The Huckleberries y se proyectará el documental "Construyendo futuro", realizado por la productora Band on The Bend.