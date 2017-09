Díaz Tezanos no ve 'ninguna razón' para cesar responsables de Sodercan y Mare

Santander, 27 sep (EFE).- La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha dicho hoy que no ve "ninguna razón" para cesar a los responsables de Sodercan y Mare, como le ha pedido la dirección de su partido, y ha defendido que todo su equipo está haciendo "una buena gestión" para los ciudadanos, que son su prioridad.

Así lo ha afirmado, a preguntas de los periodistas, la vicepresidenta, que tras remitirse a las declaraciones que hizo un la festividad de la Bien Aparecida, cuando aseguró que no iba a cesar a nadie, ha insistido en que su compromiso, su mayor preocupación y su prioridad, al igual que la de su equipo, son los ciudadanos. "Por eso estoy aquí", ha afirmado.

"Todo el equipo que me acompaña está realizando un gran trabajo, una buena gestión y estoy segura que están satisfecha con ella la mayoría de los miembros de mi partido pero también la mayoría de los ciudadanos de Cantabria. Y por lo tanto no hay ninguna razón para proceder al cese de estas personas", ha subrayado.

Díaz Tezanos ha dicho además que no va ser "injusta" con aquellas personas que forman parte de su equipo y que no a va "cometer ninguna injusticia".

A la pregunta de si teme que la dirección del partido pida su propio cese al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha contestado que no le corresponde a ella responder a esa cuestión y ha afirmado que no siente "ningún temor".

"No tengo absolutamente ningún temor, ninguno. Tengo muy claro que mi compromiso y por quien yo estoy aquí es por los ciudadanos de Cantabria, que depositaron su voto en 2015 por una lista autonómica que yo encabecé y obviamente eso me permitió hacer un pacto ventajoso no solo para el PSOE sino también, lo que es más importante para los ciudadanos de Cantabria, que están recibiendo políticas importantes gracias a la presencia de los socialistas en el Gobierno", ha argumentado.

Preguntada por el escrito que la dirección del PSOE ha registrado en el Gobierno para pedirle los ceses de los responsables de Sodercan y Mare, Salvador Blanco y Rosa Inés García, ha señalado que ese es "un escrito de tantos" que llegan al registro, y que como ocurre con "el resto" se está "procediendo a su estudio y análisis".

Según la vicepresidenta, la situación que se ha generado por la crisis en el partido no le está produciendo incomodidad, porque tiene "muy claro" que su preocupación son los ciudadanos, ha vuelto a insistir.

Díaz Tezanos tiene previsto reunirse la próxima semana con el secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, para hablar sobre los presupuestos de la comunidad autónoma para 2018.

Un encuentro en el que "en principio" se va hablar de las cuentas regionales, de las que ya están hablando, ha apuntado, "todos los días", porque elaborar los presupuestos y que lleguen al Parlamento en tiempo y forma para ser aprobados es una prioridad del Gobierno.