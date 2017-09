Podemos pide comparecencia de Martín tras denegación de moratoria a Solvay

Santander 27 sep (EFE).- El diputado de Podemos, José Ramón Blanco, ha solicitado esta miércoles la comparecencia en comisión del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Consumo, Francisco Martín, para que informe sobre las medidas que va a tomar su consejería tras la denegación de la moratoria a Solvay.

Blanco ha hecho esta petición después de que el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio anunciara ayer que el Gobierno ha denegado esta moratoria solicita por Solvay para adecuar sus procesos productivos de cloro de la planta de Barreda a la normativa europea que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la utilización de la técnica de mercurio.

Según recuerda Podemos en nota de prensa, esta formación ya advirtió de esta cuestión en el pleno del 26 de junio, en una sesión en la que "los partidos del gobierno, así como el PP y C's fingieron no ver lo que era obvio, que la moratoria que el gobierno quería conceder no era legal y por lo tanto no era viable".

Además, insisten en que instaron al gobierno a trabajar en serio en un plan B, puesto que desde hace meses era ya obvio que la moratoria no era viable y lamenta el tiempo perdido en buscar una solución.