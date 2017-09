USO rechaza plan de Sniace y acusa a Mezquita de "chantaje" al Ayuntamiento

Torrelavega, 27 sep (EFE).- El sindicato USO ha rechazado el proyecto urbanístico presentado ayer por la empresa Sniace para parte de sus terrenos industriales y ha acusado al presidente de la compañía, Blas Mezquita, de realizar "un nuevo chantaje" al Ayuntamiento con una iniciativa que es "un engaño" a la ciudadanía.

En un comunicado, USO asegura que la propuesta de Sniace -crear un polígono para pequeñas empresa y un centro comercial y de ocio en parte de los inmuebles que hoy ocupan las oficinas- "sería el fin de Torrelavega como centro industrial de transformación de la madera", y "un nuevo intento de acabar con la superficie industrial del municipio para esta y nuevas generaciones.

A su juicio, "Mezquita está empeñado en que los últimos recursos que dispone la comarca de suelo de industria química ponerlos al servicio de un pasaporte que le lleve hasta su jubilación a razón de 350.000 euros anuales".

Para el sindicato, "es absolutamente descartable" que dos plantas químicas -celulosa y fibras- "con un perímetro medioambiental inevitablemente agresivo" puedan convivir con una gran superficie comercial, áreas de restauración y zonas lúdicas a escasos 40 metros de proximidad.

"La primera condición que plantearía el centro comercial sería la extinción de la actividad industrial", afirma USO, y por ello reclama que Mezquita explique "el plan industrial que sustenta esta petición de cambio normativo".

También la pide que detalle "sin mentiras ni falsos escenarios" cómo piensa obtener la financiación necesaria para abordar este nuevo proyecto.

En este sentido, recuerda que el Gobierno regional y Ayuntamiento dijeron en 2016 que sólo aceptarían el cambio de uso urbanístico si Sniace no cubría la primera ampliación de capital de 15 millones, aunque la empresa realizó con éxito dos ampliaciones consecutivas por valor de 25 millones de euros.

Por ello, USO pide al Ayuntamiento de Torrelavega y al Gobierno regional "no caer en más chantajes y no permitir usos no industriales en el polígono de Sniace".