UGT y CCOO alertan que situación interna del PSOE puede "afectar" al Gobierno

Santander, 28 sep (EFE).- UGT y CCOO han alertado hoy de que la situación interna del PSOE de Cantabria puede "afectar" la estabilidad del Gobierno regional, en un escenario de negociación de los presupuestos, y han pedido una solución para "no mantener más tiempo la incertidumbre".

"Eso se tiene que solucionar, no se puede mantener por más tiempo porque podría afectar, yo no tengo constancia de que esté afectando en este momento o no lo apreciamos así, pero podría afectar al Gobierno en un escenario de marco presupuestario", ha aseverado el secretario general de CCOO de Cantabria, Carlos Sánchez.

A preguntas de los periodistas sobre el futuro de la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, Sánchez ha reconocido que la "cuerda está muy tensa" tras mantener su decisión de no cesar a los responsables de Sodercan y Mare, Salvador Blanco y Rosa Inés García, en contra de la decisión de la dirección del PSOE cántabro, encabezada por su secretario general, Pablo Zuloaga.

Y ha expresado su deseo de que la cuerda "se rompa por algún sitio" con lo que confía en que se produzca una solución, porque considera que "no se puede sostener por más tiempo esta incertidumbre".

"Nosotros deseamos que se arregle y si se tiene que romper la cuerda, que se rompa ya", ha incidido Carlos Sánchez en una rueda de prensa junto al secretario general de UGT de Cantabria, Mariano Carmona, para hablar sobre una marcha de protesta a Madrid para exigir pensiones dignas.

Carmona ha señalado que una vez que la situación ha salido a la luz pública ni Zuloaga ni Díaz Tezanos "van a dar marcha atrás" en sus posiciones, aunque ha opinado que "están condenados a romperse o a entenderse".

El secretario general de UGT considera que lo bueno para el PSOE sería "que se entendieran", porque ha argumentado que las "guerra internas" en los partidos "acaban con la destrucción de la unidad" y ha apuntado que ellos "tendrán que decidir" si quieren un PSOE fuerte y unido" para las próximas elecciones.

"El PSOE está en un momento que puede enfrentarse a las próximas elecciones y recuperar resultados que se pueden considerar históricos, que no han conseguido en los últimos trece años", ha augurado.

Y ha advertido de que el futuro del partido están en manos de ambos, por lo que les ha instado a no continuar con su debate público. "Ni los militantes del Partido Socialistas se merecen esto, ni los cántabros se merecen esto, ni el Gobierno de Cantabria tampoco se merece esto", ha concluido Mariano Carmona.