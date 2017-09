Sáenz de Buruaga denuncia el "deterioro" de la sanidad pública cántabra

Santander, 28 sep (EFE).- La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha denunciado hoy el "deterioro de la sanidad pública" de la región y ha considerado que no hay presupuesto, ni gestión, ni planificación, por lo que "no se puede garantizar una cobertura adecuada a los ciudadanos".

Sáenz de Buruaga ha hecho estas declaraciones, en una nota de prensa, tras mantener una reunión con representantes del Sindicato Médico, en la que asegura que ha constatado esta situación.

A juicio de la presidenta del PP, quien fue consejera de Sanidad con el anterior Gobierno, su sucesora en el cargo, María Luisa Real (PSOE), "no gestiona, no planifica y, lo que es más grave, mira para otro lado y no afronta los problemas".

"La consejera y el Gobierno mantienen múltiples frentes abiertos porque no reaccionan", ha aseverado Sáenz de Buruaga, quien apunta como "primer problema del sistema público, la falta de presupuesto, porque la sanidad ha quedado relegada en el orden de prioridades de este Gobierno".

En este sentido, ha citado la partida de gasto farmacéutico de 2017, "que se ha agotado prácticamente en julio", y ha alertado de que el Gobierno "ha vuelto a las andadas y está ocultando las facturas en los cajones y generando deuda".

María José Sáenz de Buruaga ha considerado que el segundo problema de la sanidad pública lo constituye "la falta de gestión y planificación adecuada de los recursos, especialmente grave en materia de recursos humanos y especialmente grave en Atención Primaria".

"No hay médicos suficientes en Cantabria y la Consejería no está moviendo un dedo", ha dicho la líder del PP, quien ha explicado que "los médicos de los consultorios y centros de salud sufren sobrecarga asistencial, una alta interinidad y unas condiciones laborales peores que en muchas comunidades de España, un panorama muy poco atractivo para incentivar la contratación".

Sáenz de Buruaga ha opinado que las consecuencias de esta situación "las sufren los profesionales y las sufren los ciudadanos, porque sin presupuesto, sin planificación y sin gestión no se puede garantizar una adecuada cobertura asistencial por mucho que al Gobierno se le llene la boca hablando de sanidad pública".

"Nuestra sanidad está retrocediendo en todo, también en interlocución con los profesionales", ha subrayado y ha defendido que todos estos problemas "estarían en vías de solución si la consejera de Sanidad no hubiera dinamitado el Pacto Profesional por la Sanidad Pública suscrito la pasada legislatura, un documento de consenso y trabajo con el sector que ponía el énfasis en la elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos".

La presidenta del PP y diputada regional ha adelantado que su grupo parlamentario presentará en el Parlamento una iniciativa para instar a María Luisa Real "a reaccionar y a ponerse a trabajar ya en ese instrumento de planificación".

Según el PP, en la reunión con el Sindicato Médico, su presidente, José Antonio Campos, ha calificado la situación de "prácticamente insostenible" y ha dicho que se está "llegando a una situación que cada vez es peor, sobre todo en Atención Primaria y en Pediatría de Atención Primaria".

También el PP ha señalado que Campos ha explicado que lo único que busca el Sindicato Médico es mejorar las cosas "para dar una atención sanitaria de calidad para los ciudadanos de Cantabria".