Incendios en seis contenedores causan daños a cuatro vehículos y una fachada

Santander, 29 sep (EFE).- Cinco incendios en una cabina de teléfonos, seis contenedores de residuos y una papelera en el centro de Santander han causado, entre las 3.45 y las 6.00 horas, daños a cuatro vehículos y a la fachada de un despacho.

Según ha informado la Policía Local de la ciudad en nota de prensa, el primer incendio, a las 3.45 horas, se produjo en una cabina telefónica en la calle Alta; mientras que el segundo, a las 4.00 horas, afectó a un contenedor de basuras, tres vehículos y la fachada de un despacho de la calle Tres de Noviembre.

Un cuarto de hora después, a las 4.15 horas, los Bomberos Municipales extinguieron un incendio en tres contenedores, que provocó daños en el capó de una furgoneta.

En la calle Daoíz y Velarde atendieron a las 5.40 horas la quema de una papelera, y a las 6.00 horas la de dos contenedores de basura en la calle Santa Lucía.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, al ser preguntada por estos sucesos, ha asegurado que se trata de "un hecho puntual", que "no se está convirtiendo en algo habitual en Santander, ni mucho menos".

Ha defendido que el Consistorio estará "más pendiente", pero que "desde luego no se está convirtiendo Santander en una ciudad en la que todas las noches pase algo".

Igual ha apuntado que "todavía no se saben más datos" ni "si ha podido ser la misma pandilla o no". "No puedo avanzar las causas o el conocimiento que se tiene desde la policía", ha añadido.