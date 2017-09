Instaladores piden más control tras problemas en hotel de Isla y Liérganes

Santander, 29 sep (EFE).- La Asociación Energía Cantabria, integrada por instaladores de la región, ha reclamado un control de todas las instalaciones de la región tras el escape de gas que se produjo en un hotel de Isla (Arnuero) y el brote de legionela en el balneario de Liérganes.

En un comunicado, este colectivo apunta la "falta de desarrollo legislativo" para ejercer ese control de las instalaciones cántabras, cuando ha señalado que sí existe en el resto de regiones limítrofes.

La Asociación Energía Cantabria ha asegurado que no existe "ningún control" de las instalaciones individuales de gasóleo, ni de sus aparatos de consumo, lo que supone "riesgo ambiental, tanto por fugas de combustible como de contaminación de humos o por los peligros de explosión".

Sin embargo, ha indicado que los profesionales que están dados de alta para llevar a cabo esos trabajos, son reclamados de forma periódica por seguros de responsabilidad civil.

También ha criticado este colectivo al "poco control" de la inspección de la Consejería de Sanidad en instalaciones para evitar la legionelosis, "quizá también por falta de formación".

Y, además, ha denunciado que no existe un control de aparatos de gas, de calderas, ni de calentadores, que no se cumple el reglamento de instalaciones térmicas, y no existe ningún requisito para adquirir o instalar un aparato de aire acondicionado.

La asociación ha pedido a las consejerías de Industria, Sanidad y Medio Ambiente que pongan las bases para controlar todos esos incumplimientos de la legislación, porque asegura que "no es complicado".

Ha afirmado este colectivo que con ello también se pondría "coto" a la economía sumergida que existe en su profesión y ha pedido, además, la colaboración de los consumidores, como responsables últimos de sus instalaciones.