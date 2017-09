PSOE-PRC cree que Sniace no podrá desarrollar su proyecto de centro de ocio

Torrelavega, 29 sep (EFE).- El equipo de gobierno PSOE-PRC en el Ayuntamiento de Torrelavega considera que la empresa Sniace no podrá desarrollar su proyecto de polígono para pequeñas empresas y centro comercial y de ocio, previsto para parte de los inmuebles que hoy ocupan las oficinas, porque no se ajusta al plan general vigente.

En rueda de prensa, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), ha reconocido que "existen indicios" de que la propuesta de la empresa "no tiene encaje" en la actual normativa urbanística de la zona, ya que los terrenos afectados están clasificados como suelo para asentar grandes industrias "y no para otros usos".

No obstante, el regidor ha avanzado su intención de convocar la próxima semana un reunión de la Junta de Portavoces para, junto a los técnicos municipales, analizar la viabilidad del proyecto de Sniace y valorar si se puede desarrollar con el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En este sentido, ha insistido en que mientras no cambie el actual planeamiento urbanístico "parece difícil" que el proyecto prospere, un iniciativa que el equipo de gobierno remitió ayer a todos los grupos municipales para su estudio de cara a la Junta de Portavoces que deberá analizarlo en profundidad.

Pese a ello, Cruz Viadero ha anunciado que el actual equipo de gobierno "no permitirá nada que no se ajuste al plan general", además de recordar que el planeamiento vigente data de 1985 dado que el nuevo está aún en fase de avance, ya que no se han conseguido los acuerdos políticos necesarios que permitan su aprobación.

Por otra parte, el regidor ha mostrado la satisfacción del equipo de gobierno por las últimas informaciones del comité de empresa, respecto a la posible puesta en marcha de la fábrica de Viscocel, parada desde hace casi cinco años, a mediados del próximo mes de noviembre.

A su juicio, esta posibilidad es "muy positiva" porque supone poner en producción las distintas secciones de una empresa "emblemática" para el municipio por cuya continuidad el equipo de gobierno "siempre apostó".