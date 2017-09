Viadero: Debemos estar preparados para competir y ganar, que es lo importante

Santander, 29 sep (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, Ángel Viadero, ha afirmado que en Merkatondoa, el campo del Izarra, su próximo rival, el equipo "debe estar preparado para competir y ganar, que es lo realmente importante".

"La experiencia te dice que si ganas aunque hayas jugado de una manera o de otra está bien, si has hecho un gran partido y no has ganado, está todo mal", ha añadido el técnico verdiblanco, que es consciente de la dificultad que presenta el conjunto navarro en su campo.

Así, Viadero ha recordado que el año pasado el Izarra fue uno de los mejores conjuntos locales, en un "campo muy complejo" y que el Racing fue uno de los pocos visitantes en lograr la victoria (0-3).

El entrenador racinguista ha explicado además que el Izarra "mantiene la base del año pasado" aunque con algunos cambios, como en la portería y en ataque, y es un equipo que sabe jugar "muy bien" en ese campo.

Viadero ha rechazado la idea de que el equipo necesite actitud para imponerse a las circunstancias del campo y el rival, ya que, en su opinión, "sin actitud no puedes hacer nada en la vida", y ha defendido que el Racing es un equipo "muy trabajador".

Sin embargo sí considera que se trata de un partido en el que será necesario "igualar la intensidad en los duelos" porque el Izarra "es muy bueno en esas situaciones del juego".

De cara al encuentro, Ángel Viadero ha convocado a 18 futbolistas, condicionado por las últimas molestias de Javi Cobo, lo que ha hecho que entre en la convocatoria el canterano Jerin.

Con los que no podrá contar aún es con los lesionados Gonzalo y César, que probablemente se reincorporen al grupo la próxima semana.