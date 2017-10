Juan Echanove protagonizará "Sueños" esta semana en el Palacio Festivales

Santander, 1 oct (EFE).- El actor Juan Echanove vuelve esta semana al Palacio de Festivales como protagonista de "Sueños", versión de José Luis Ciollado, de "Los sueños" de Francisco de Quevedo.

Comparten cartel con Echanove, los actores Óscar de la Fuente, Markos Marín, Antonia Paso, Lucía Quintana, Marta Ribera, Chema Ruiz, Ferran Vilajosana, Eugenio Villota, Abel Vitón.

Gerardo Vera se encarga de la dirección y dramaturgia de esta obra de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en coproducción con La llave maestra producciones artísticas y Traspasos Kultur.

La obra se podrá ver en la sala Argenta, el sábado a las 20.30 horas.

En el mismo escenario y con idéntico horario, pero el miércoles, se pondrá en escena "Proyecto Dédalo. Consejos para disfrutar de un vuelo perfecto", de Áureo Gómez, con Fernando Madrazo y Áureo Gómez y como actores principales.

Pati Domenech dirige esta obra de la compañía Abrego Producciones, en la que un agente de seguros se ve obligado, como parte de su terapia, a escribir una obra de teatro dirigida a los jóvenes.

El alcohol y las consecuencias de su abuso, es el tema que debe tratar. Pero no sabe cómo empezar, no sabe que escribir para ser efectivo y por eso pretende pedir ayuda a su hijo para que él le de ideas. Es entonces cuando salen a la luz todos los problemas, todo lo que no se dijo en su momento y se debió decir, todo lo que se dijo y se debió callar.