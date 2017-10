Bareyo convoca las becas de guardería y ayudas al estudio para este curso

Bareyo, 2 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Bareyo ha hecho públicos sendos bandos municipales por los que se convoca la concesión de becas de guardería y ayudas económicas al estudio para el presente curso 2017-2018, cuyo plazo de solicitud estará disponible hasta el 31 de octubre en la web municipal.

Según explica hoy en un comunicado el Ayuntamiento de Bareyo, las ayudas económicas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y son compatibles con el disfrute de otras becas o ayudas para la misma finalidad.

Las becas de guardería están destinadas a familias con niños, desde los cuatro meses hasta los dos años, matriculados en escuelas infantiles, casas de niños, guarderías y otros establecimientos de escolarización.

Para acceder a estas ayudas las personas que ostenten la tutela del menor deberán estar trabajando o realizando algún curso de formación para el empleo que impida el cuidado de los niños.

Las únicas excepciones serán las familias monoparentales y los casos en los que así lo estimen en el departamento de servicios sociales.

Asimismo, los solicitantes deberán cumplir con el requisito de que la renta per cápita no supere los 11.350 euros y que no tengan deudas tributarias con el Ayuntamiento.

Por su parte, las concesiones de ayudas al estudio se realizarán en tres modalidades. En primer término, diez destinadas a sufragar estudios superiores realizados en escuelas técnicas superiores y escuelas, facultades y colegios universitarios, con una cuantía individual de 125 euros.

En segundo lugar se otorgarán diez ayudas más para estudios de Bachillerato, FP II y módulos de grado superior, con una cuantía individual de 100 euros.

Y, por último, quince ayudas para estudios de Educación Primaria, ESO y FP I con una cuantía individual de 50 euros.