Bolado tendrá que reducir su remuneración si sigue con dedicación parcial

Santander, 3 oct (EFE).- El diputado de Podemos Alberto Bolado tendrá que reducir la remuneración que percibe como parlamentario de esta formación en Cantabria si decide seguir con dedicación parcial como hasta ahora.

Así se lo ha trasladado Podemos Cantabria, a instancias de la Secretaria de Acción Institucional estatal, que ha abierto un proceso a nivel nacional para regularizar todos los salarios de sus cargos públicos con el objetivo de homogeneizar su situación, ha explicado a Efe el coordinador de la formación morada en la comunidad autónoma, Alberto Gavín.

Los cargos de Podemos aportan parte del dinero que cobran al partido, dependiendo de su dedicación es parcial o total.

Bolado tiene dedicación parcial porque compatibilizaba su labor parlamentaria con su trabajo en un despacho de abogados y, según Podemos, tendría que estar cobrando dos salarios mínimos (uno y medio más otro medio por su discapacidad) en lugar de tres y medio como hasta ahora.

Según Gavín, lo que se le ha trasladado es que tiene que elegir entre seguir con su dedicación parcial y cobrar dos salarios para seguir con su actividad como abogado, o cualquier otra que pueda desarrollar fuera del Parlamento, o bien optar por una dedicación completa, con lo que su donación al partido tiene que ser mayor.

El coordinador de esta formación ha insistido en que la petición a Bolado forma parte de un proceso nacional para que todos los salarios "estén homogeneizados en cada estructura de Podemos a nivel estatal".

Y ha indicado que dentro de este proceso también se ha examinado la situación de los otros dos diputados en Cantabria y se ha determinado que en el caso de Alberto Bolado habría que hacer un ajuste. "Más que un ajuste depende de él que se acoja a una dedicación parcial o completa", ha matizado.

Bolado ha señalado a Efe que no quiere decir nada de esa cuestión porque no he recibido ninguna notificación formal de este asunto. "No tengo datos como para poder hacerlo", ha apostillado.

El coordinador de Podemos ha afirmado que se le ha trasladado "vía e-mail y por medios más informales" y ha añadido que "si no se ha dado por informado" se verá "como hacérselo llegar para que considere que es una petición formal".