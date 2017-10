Decena de propuestas acercarán filosofía a los jóvenes en la Librería Gil

Santander, 4 oct (EFE).- La Librería Gil va a poner en marcha durante el mes octubre el proyecto "Leer.Pensar.Filosofía", que pretende acercar esta disciplina a los niños y jóvenes para que comprendan mejor la sociedad en la que viven y encuentren herramientas para una reflexión crítica de la realidad.

Según ha destacado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante la presentación de esta iniciativa que coordina Belén Ulloa, "Leer.Pensar.Filosofía" es uno de los siete proyectos reconocido este año en la convocatoria de ayudas "Cultura Emprende" que promueve la Fundación Santander Creativa, dotada con 80.000 euros.

La programación se abrirá este viernes con un "Taller de filosofía visual para familias", que será impartido por la escritora, docente y bloguera Ellen Duthie, autora de los textos de la serie 'Wonder Ponder' de Filosofía Visual para Niños, editada por Traje de Lobo.

Este sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas se desarrollará un "Taller de filosofía de cuento. Introducción al diálogo filosófico con niños a partir de la literatura infantil para adultos curiosos", también a cargo de Ellen Duthie.

Este taller intensivo está dirigido a maestros, bibliotecarios, mediadores, escritores, ilustradores y otros curiosos interesados en iniciarse en esta práctica o simplemente incorporar elementos de diálogo y el cuestionamiento filosófico a distintas actividades o niveles de enseñanza (infantil y primaria), o en creaciones literarias y artísticas.

A partir de lecturas de álbumes, escuchas de diálogos filosóficos entre niños y conversaciones entre los asistentes, se trata de dar pautas y herramientas básicas y de reflexión sobre cómo es posible trasladar ese diálogo al aula, a la biblioteca, al hogar o a la creación artística. Ya están todas las plazas cubiertas.

El 11 de octubre (19.00 horas) la compañía de teatro Hilo Producciones representará en la librería 'Will is in the air', una visión particular de los textos emblemáticos de Shakespeare escrita por Sandro Cordero.

Se trata de un espectáculo creado especialmente para seducir al público juvenil en el que tras la representación se mantendrá un coloquio con el público para reflexionar y opinar.

Y, el 16 de octubre, a la misma hora, el filósofo Manuel Cruz ofrecerá una charla y presentará su libro 'El ojo de halcón. Cuando la filosofía habita en los detalles'.

Al día siguiente, habrá un encuentro con Enric Puig Punyet, autor de 'La gran adicción. Cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo'. Esta actividad va dirigida a aquellos jóvenes que hayan leído el libro y formen parte del Club de Lectura, formado por alumnos del ciclo de Bachiller y coordinado por los profesores de filosofía Jorge Villasol y Álvaro Fonseca.

Para el 19 de octubre se ha programado la proyección de la película 'El bosque' de M. Night Shyamalan, en la que los vecinos de una pequeña población rural de Pennsylvania viven atemorizados por culpa de unos extraños seres que habitan en los bosques circundantes y saben que para salvarse deben cumplir escrupulosamente ciertas reglas.

El 25 de octubre, la Librería Gil acogerá una charla del catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco (UPV) Aurelio Arteta para hablar de su libro 'Tantos tontos tópicos'.

También se visionará, el 26 de octubre, el primer capítulo de la tercera temporada de 'Black Mirror', serie británica que plantea entre otras cuestiones cómo la tecnología interviene en nuestras vidas y en ocasiones saca lo peor de los individuos.

El 28 de octubre los profesores de filosofía Sebastián Salgado y Pablo Redondo para presentar su libro 'Una historia de filosofía para la vida cotidiana'.

Y cerrará la programación, el 30 de octubre, el "Taller de Comunicación emocional a través de la lectura compartida en el aula ", dirigido por Lara Meana, de Tresbrujas.