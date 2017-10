Un 77,3 por ciento de los cántabros usa internet de forma frecuente

Santander/Madrid, 5 oct (EFE).- Un 77,3 por ciento de los cántabros es usuario frecuente de internet, un 82,6 % ha utilizado la red en los últimos tres meses y un 46,3 por ciento ha comprado por internet en los últimos tres meses, según la encuesta que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística.

Los porcentajes de Cantabria son menores en el caso del uso de internet en los últimos tres meses, ya que a nivel nacional es del 84,6 % de los españoles, y en los usuarios frecuentes de la red, ya que es del 80 % frente al 77,3 por ciento de los cántabros.

Sin embargo, más porcentaje de cántabros usa internet para comprar, un 46,3 % frente al 40 % de la media nacional.

La encuesta también indica que mas de la mitad de los hogares españoles (52,4 %) ya tiene tabletas y el 97,4 %, teléfono móvil, y revela que dos de cada 10 casas (21,9 %) sólo tienen teléfono móvil para comunicarse desde el hogar.

La encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares correspondiente al año 2017 destaca que mientras crece ligeramente el porcentaje de hogares con teléfono móvil y ordenador (hasta el 78,4 %), productos como los reproductores de mp3 o mp4, el vídeo y el DVD siguen experimentando una bajada, mientras que la televisión se mantiene en niveles de 2106.

El 99,5 % de los hogares dispone de teléfono (fijo o móvil), el 75,5 % tiene ambos tipos de terminales y un 2,1 % dispone únicamente de teléfono fijo, mientras que un 21,9 % tiene exclusivamente teléfono móvil para comunicarse desde el hogar.

El 83,4 % de los hogares españoles tiene acceso a la red, frente al 81,9 % del año anterior.

En cuanto al tipo de conexión, en España ya existen más de 13,5 millones de viviendas familiares con acceso a internet por banda ancha (ADSL, red de cable,..), lo que supone el 99,8 % de las viviendas que han declarado el tipo de conexión a Internet.

El principal tipo de conexión a internet por banda ancha es el establecido a través de un dispositivo de mano con un 76,1 % de las viviendas con acceso, a continuación se sitúa la red de cable o fibra óptica (49,3 % de las viviendas), la línea ADSL (41,7 %), las conexiones móviles de banda ancha -vía modem USB o tarjeta- (7,6 %) y otras conexiones fijas de banda ancha -vía satélite, WiFi público o WiMax- (7,4 %).

Como en 2016, cabe destacar los incrementos en red de cable o fibra óptica (11,8 puntos más que el año anterior), y el descenso en más de seis puntos en la conexión por ADSL, de tal forma que la línea ADSL ha perdido la primacía en las conexiones fijas de banda ancha.

Las viviendas que no disponen de acceso señalan como principales motivos de tal situación el que no necesitan internet (razón indicada por el 67,7 % de las viviendas que no disponen de conexión a la Red), porque tienen pocos conocimientos para utilizarlo (43,7 %) y razones de tipo económico: porque los costes del equipo son demasiado altos (30,5 %) o porque los costes de conexión resultan demasiado elevados (29,9 %).