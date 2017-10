PP critica inacción del Gobierno y le insta a liderar los contactos con CUF

Santander, 5 oct (EFE).- El PP cántabro ha criticado "inacción" del Gobierno regional al no agotar todas posibilidades en el caso de la prórroga a Solvay para adaptar la tecnología de su producción de cloro en Torrelavega y le ha instado a "liderar" los contactos con la portuguesa CUF para salvar su inversión en esa planta.

En rueda de prensa, su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha reprochado hoy al Ejecutivo cántabro que haya tardado "14 meses" en dar una respuesta a la prorroga pedida por Solvay para adaptar la tecnología de mercurio a la de membranas en la producción de cloro, un cambio obligado que tiene su fecha límite en diciembre.

Y considera que después de que el Gobierno haya rechazado esa petición se "abre un nuevo escenario", en el que el Ejecutivo tiene que "tomar la iniciativa" para que la portuguesa CUF mantenga su intención de adquirir esa planta y continúe con sus planes de inversión, para lo que ha ofrecido el apoyo de su partido.

Junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega, Ildefonso Calderón, María José Sáenz de Buruaga ha defendido la actuación de Solvay, que considera que se ha comportado como una "gran empresa", y ha opinado que el Gobierno "no ha estado al lado" de la empresa defendiendo el mantenimiento de la actividad.

Se ha preguntado cómo en dos años, ningún miembro del Ejecutivo cántabro ha acompañado a esta empresa a Madrid o a Bruselas "para defender que la planta de cloro de Solvay pudiera seguir produciendo mientras acomete el proceso de transformación".

También se ha cuestionado sobre por qué ante informes "contradictorios" sobre la prórroga no se ha recabado la opinión de expertos para reforzar el planteamiento inicial a su favor, al tiempo que ha recordado que existen algún caso en Europa que "guarda muchas similitudes" con este en el que la respuesta ha sido positiva.

"No estoy en condiciones de afirmar que si todas estas gestiones se hubiesen hecho el resultado hubiera sido otro distinto. Pero lo que sí estoy en condiciones de asegurar es que no se han hecho", ha recalcado Sáenz de Buruaga, quien ha incidido en que el Gobierno "no ha puesto toda la carne en el asador".

Por ello, le ha pedido que "rectifique", después de haber "dilatado irresponsablemente" un proceso que "ha contribuido a generar falsas expectativas" a la dirección de Solvay y "ha terminado de acorralar a la empresa no dejándole otra salida que el cierre".

Sin embargo, Sáenz de Buruaga ha recalcado que no se pueden dar por perdidos el centenar de empleos de la planta de producción de cloro y ha reclamado al Ejecutivo y al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que "deje por unos días los platos de televisión" y lidere la búsqueda de soluciones.

"Ahora es el turno de CUF que deberá valorar la situación actual y adoptar una decisión empresarial", ha advertido y ha subrayado que la "mejor solución" es que la empresa mantenga su apuesta por Cantabria para lo que cree que el Gobierno "está tardando en viajar a Portugal para amarrar esa inversión".

Para que esa decisión se mantenga, la líder regional de los populares considera "fundamental" que el Ejecutivo cántabro demuestre a CUF "que se puede confiar y recuperar el crédito, garantizar y comprometer esa seguridad jurídica y esa agilidad de plazos".

"El Gobierno tiene que demostrar implicación, voluntad política y determinación", ha recalcado Sáenz de Buruaga, quien ha insistido en la disposición de su partido para "arrimar el hombre", en un proyecto que ha valorado como "estratégico" para la comarca del Besaya, en el que el Gobierno y el presidente "no pueden seguir ausentes", ha concluido.