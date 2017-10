PP muestra "preocupación" por Fundinorte y pedirá al Gobierno explicaciones

Santander, 5 oct (EFE).- El PP de Cantabria ha trasladado hoy su "preocupación" por la situación de Fundinorte y ha avanzado la presentación de una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno regional explique los motivos del "desencuentro" entre Sodercan y sus propietarios e informe sobre el futuro de la planta.

Así lo ha avanzado hoy su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, a preguntas de los periodistas sobre la posible amenaza de cierre de la fábrica de San Felices de Buelna por parte del Grupo Vela, que hoy publica El Diario Montañés.

Sáenz de Buruaga ha valorado que se trata de "otro episodio más" y ha lamentado que "cada anuncio sobre la industria en Cantabria sea en negativo".

"Es una preocupación. Estamos muy preocupados por el futuro industrial de Cantabria, pero sobre manera por la comarca del Besaya", ha señalado.

Además, aunque ha preferido no pronunciarse, al considerar que "no es responsable" en un asunto tan sensible, sí que ha avanzado que su partido presentará una iniciativa parlamentaria.

El PP, según ha señalado, quiere que el Gobierno informe en el Parlamento de Cantabria sobre el futuro de Fundinorte (antigua Greyco) y del grado de cumplimiento del compromiso entre Sodercan y los propietarios de la empresa.