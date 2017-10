Sáenz de Buruaga: Me importa muy poco las comidas que se organicen

Santander, 5 oct (EFE).- La presidenta regional del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que el "importa muy poco" las comidas que se organicen, ha opinado que el insulto "sobra" en su partido y ha subrayado que su prioridad es que la "situación interna" de la formación política "no salpique" a las instituciones.

"Todos somos mayores, tenemos muchas horas de vuelo, unos más que otros, para saber cómo tenemos que comportarnos y cada uno sabrá a que comidas va y para qué", ha señalado Sáenz de Buruaga a preguntas de los periodistas sobre la asistencia del exlíder del partido Ignacio Diego a la comida de Laredo entre cuyos organizadores hay críticos con la nueva dirección.

Sobre esta cita, ha asegurado que le "preocupa muy poco", porque, según ha añadido, su prioridad "es estar con los cántabros". "Y a ellos y a mí nos preocupan muchas cosas en este momento, pero no las comidas que se organizan, quiénes van a ellas o el lugar en el qué queda cada cual dentro del Partido Popular".

"No me voy a desviar de mi objetivo", ha añadido Sáenz de Buruaga, quien ha asegurado que no quiere entrar "en ningún tipo de provocación" o "enfrentamiento público" con los miembros de su partido, en respuesta a las manifestaciones del portavoz parlamentario popular, Eduardo van den Eynde.

En este sentido, ha opinado que "el insulto y las faltas de respeto sobran en el Partido Popular" y ha subrayado que "de ningún modo" va a contribuir a "erosionar la imagen, el buen nombre y la confianza" que la gente ha puesto en su formación política.

En cuanto a la posibilidad de tomar nuevas medidas disciplinarias, Sáenz de Buruaga ha señalado que el PP cántabro ha cumplido con su estatuto al abrir expedientes informativos o disciplinarios a los afiliados de la región o al desviar al Comité de Derechos y Garantías nacional las actuaciones de los diputados, como aforados.

En este caso, ha manifestado que no le consta que exista "ningún tipo de inacción o de parálisis" en el procedimiento de un expediente "complejo", que está entre los asuntos pendientes del Comité de Derechos y Garantías del PP, que ha retomado su actividad tras el verano.

Sin embargo, Sáenz de Buruaga ha opinado que atendiendo a la situación que vive España, este asunto no estará entre los prioritarios de su partido.

"La prioridad es que nuestras problemáticas internas no salpiquen el funcionamiento de las instituciones en las que estamos presentes y ejercer eficazmente nuestra función", ha concluido la líder de los populares cántabros.