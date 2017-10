Blanco espera que con su marcha acaben "amenazas" y "presión" a Díaz Tezanos

Santander, 6 oct (EFE).- El responsable de Sodercan, Salvador Blanco, ha decidido presentar su dimisión de este cargo "por razones personales y familiares" y espera que de esta forma cesen las "amenazas" y la "presión" sobre la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, que "no se merece tanto gesto mezquino, sino respeto".

Blanco ha comunicado telefónicamente esta mañana su decisión a la vicepresidenta, la socialista Eva Díaz Tezanos, quien tendrá ahora que decidir si la acepta o no, con lo que quiere contribuir a resolver la "indeseada" situación en la que se ha visto envuelta la también ex secretaria general del PSOE.

"Espero que con mi gesto cesen interesadas interferencias, el ruido con el que algunos pretenden esconder sus incapacidades y enmascarar inconfesables objetivos", señala el todavía consejero delegado de Sodercan en un texto que ha leído ante los medios de comunicación.

En una rueda de prensa, en la que no ha contestado a algunas preguntas para "no interpretar" sus propias palabras reflejadas en un texto que ha reconocido que le ha costado "mucho" escribir, Blanco ha asegurado que no se quiere convertir en un "obstáculo" para que Díaz Tezanos pueda llevar adelante su proyecto político.

"Confío en que con mi dimisión cesen, también, las tensiones y la negatividad de algunos debates internos en el PSOE", ha añadido y ha apuntado la existencia de "amenazas, unas veces velada y otras directas" a la vicepresidenta, aunque no ha aclarado de quién.

Blanco espera, además, que su marcha sirva para que cese la "intolerable presión" sobre los trabajadores de Sodercan, empresa pública que ha reivindicado como uno de los "principales activos" de Cantabria y para la que ha reclamado "respeto".

Y, aunque tampoco ha aclarado cuáles han sido esas presiones, sí ha subrayado que esta sociedad pública ha sido "sensible" a las "frivolidades político-partidistas que algunos han practicado estos meses" y ha señalado las dificultades de trabajar con esa presión. "Estar en el disparadero no es bueno para trabajar", ha alegado.

En este sentido, Salvador Blanco ha reivindicado el "gran trabajo" de Sodercan en los dos años y medio que él lleva al frente, pese a los "momentos de incertidumbre" y a la "persecución política" del Gobierno anterior del PP y que, según ha asegurado, ha merecido el reconocimiento de los empresarios.

Tras anunciar su dimisión de esta sociedad pública, ha manifestado que pone a disposición de Díaz Tezanos sus "40 años" de experiencia en el sector público, en el que ha recalcado que cree "firmemente", y ha agradecido a la vicepresidenta, a la que considera una "amiga", su confianza en él.

De esta forma, Blanco espera que la vicepresidenta, a la que ha valorado como una "gran gestora" y de la que ha destacado su "gran capacidad de trabajo", pueda culminar la labor iniciada hace dos años y medio.

"Eva Díaz Tezanos no se merece tanto gesto mezquino, sino el respeto debido a una dirigente que se ha dejado la piel en la defensa de su partido y de las políticas progresistas", ha recalcado Salvador Blanco, quien ha asegurado que cuando se "aclare" este proceso volverá a ponerse a disposición de los medios de comunicación.

"He dicho lo que he dicho y creo que está bastante medido lo que quiero decir y lo que he dicho. Me disculpáis. Y habrá oportunidad para que aquellas preguntas que me queráis hacer las pueda responder", ha zanjado ante la insistencia de las cuestiones planteadas por los periodistas.

Blanco ha detallado que ese proceso culminará una vez presentada su dimisión, lo que ocurrirá hoy, y después de que la vicepresidenta tome una decisión, con la reunión de una junta de accionistas de Sodercan, si es aceptada, para dar el visto bueno a su cese, antes de que el consejo de administración haga efectiva su salida.

"Yo espero que se siga respetando a Sodercan o que se le respete a Sodercan todo lo que Sodercan se merece", ha concluido su consejero delegado, antes de levantarse de la mesa y saludar uno a uno a todos los periodistas presentes.