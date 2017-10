García y Blanco presentan dimisión y lamentan "acoso" y "amenazas" a Tezanos

Santander, 6 oct (EFE).- Los responsables de las empresas públicas Mare y Sodercan, Rosa Inés García y Salvador Blanco, han anunciado que presentan su dimisión para no contribuir al "acoso político brutal" y las "amenazas" a la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), a quien corresponde aceptar o no esas renuncias.

Los ceses de García y Blanco fue aprobado hace un mes por la nueva Ejecutiva del PSOE junto al del anterior consejero de Educación, Ramón Ruiz, pero la vicepresidenta se ha negado a hacerlos efectivos con el argumento de que son personas de su confianza, que están realizando una buena labor, y que tiene derecho a elegir ella su equipo.

García y Blanco han convocado sendas ruedas de prensa a las once de la mañana en las sedes de la Consejería de Medio Ambiente y de Sodercan, en las que han dado a conocer su decisión de presentar la dimisión.

Blanco ha explicado que dimite "por razones personales y familiares" y ha señalado que ha comunicado telefónicamente esta mañana su decisión a Díaz Tezanos.

Ha añadido que espera que de esta forma cesen las "amenazas" y la "presión" sobre la vicepresidenta regional, que "no se merece tanto gesto mezquino, sino respeto".

Ni Blanco ni García quieren contribuir a la situación en la que se ha visto envuelta la también ex secretaria general del PSOE. "No voy a consentir que se instrumente mi nombre para justificar posturas de autoritarismo incomprensible o amenazas disparatadas contra Eva Díaz Tezanos", ha recalcado la responsable de Mare.

García, que ha sido secretaria general del PSOE de Santander, ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación y ha destacado que desde que tomó posesión la nueva dirección socialista, el secretario general, Pablo Zuloaga, "ha abierto una crisis muy importante, que está poniendo en crisis las instituciones, y está afectando a los ciudadanos y al Gobierno".

En su opinión, Zuloaga no sabe cómo cerrar este conflicto y, además, por parte de la Ejecutiva del PSOE se ha producido una "desigualdad de trato" entre el consejero de Educación, Ramón Ruiz, para quien se pidió el cese, y Díaz Tezanos, "a quien se la pide la expulsión".

"Es un acoso permanente ante la vicepresidenta. Y digo, por ser mujer, porque hay una constatación evidente: ante el mismo hecho y por la misma causa a un hombre, el consejero de Educación, se le pide el cese, y a una mujer, la vicepresidenta, se le pide la expulsión. Yo como mujer me siento afectada por esa desigualdad. No la entiendo y me parece absolutamente insostenible desde el PSOE", ha subrayado.

Blanco, por su parte, cuyo cese ha sido reiteradamente pedido por Podemos, y que también se ha solicitado en resoluciones aprobadas por el Parlamento, no ha contestado a algunas preguntas para "no interpretar" sus propias palabras reflejadas en un texto que ha leído y que ha reconocido que le ha costado "mucho" escribir.

Y ha asegurado que no se quiere convertir en un "obstáculo" para que Díaz Tezanos pueda llevar adelante su proyecto político.

Tras hacerse públicas estas peticiones de dimisión, la dirección del PSOE ha convocado a la vicepresidenta a una reunión para elegir a los sustitutos de Salvador Blanco y Rosa Inés García.

La dirección socialista asegura que la elección de esos nuevos responsables de las empresas públicas "es responsabilidad" del partido en cumplimiento del pacto de Gobierno suscrito con el PRC.

El PSOE ha añadido que esa futura reunión "aún no se ha concretado", y da por hecho en el comunicado que Díaz Tezanos va a aceptar esas dimisiones.

También insiste, como ya hizo ayer, en que "no va a contribuir a un debate público en los medios de comunicación que perjudica y daña gravemente la imagen de la organización".

Pero la secretaria de Economía y Comunicación, Ainoa Quiñones, ha advertido de que la Ejecutiva Regional va a tomar "una determinación" ante las acusaciones vertidas por "ex altos cargos socialistas".

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha dicho que "supone" que Díaz Tezanos aceptará las dimisiones, aunque no ha hablado con ella, y confía en que eso solvente "la papeleta" que ha creado "una pequeña turbulencia" en el Gobierno.

Podemos y Ciudadanos se han congratulado de la petición de dimisión de Blanco. La formación morada considera que es una "buena noticia" para la industria de Cantabria y que "se deja de poner en riesgo" la estabilidad del Gobierno.

Ciudadanos ha repetido que Revilla "no puede mirar a otro lado" ante la crisis del PSOE "que afecta al Gobierno", y ha advertido de que "la marejadilla de la que hablaba se ha convertido en tormenta tropical".