PRC acusa alcalde de Tudanca de "hacer pagar a los vecinos su incompetencia"

Santander, 9 oct (EFE).- El PRC ha acusado al alcalde de Tudanca, el Manuel Grande (PP), de "mentir" y "hacer pagar" a los vecinos de La Lastra "su incompetencia e irresponsabilidad" en la aplicación del canon de saneamiento.

En un comunicado, el alcalde pedáneo de La Lastra, Ceferino Alonso, ha considerado "inadmisible" que los vecinos "estén obligados a pagar" un servicio que "no reciben". "Todo porque Manuel Grande quiere", ha sostenido.

En este sentido, ha incidido en que las casas de La Lastra "siguen vertiendo sus aguas residuales a caminos" y que el pueblo carece de instalaciones de saneamiento o depuración de aguas residuales, tal como indicó el secretario municipal en un informe, que ahora no aparece", ha apostillado.

Por ello, ha lamentado que el alcalde afirme que "sí" está conectados" porque "está causando un grave perjuicio "económico" a los vecinos, por lo que ha pedido al secretario municipal un informe en el que se demuestre que el pueblo de La Lastra está conectada.

"Llevo un mes esperando y no he recibido nada", ha aseverado Alonso, quien ha acusado al alcalde de crear "caos", en lugar de dar soluciones", al tiempo que ha incidido en que los vecinos de La Lastra no están conectados a ninguna depuradora.

"No sabemos quién lee los contadores del agua. Y debiera demostrar cuántas veces se han limpiado los pozos negros en 35 años", ha sostenido el pedáneo, para quien Grande "no es digno de representar" a los vecinos de Tudanca porque "no los defiende".