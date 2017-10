Martín dice que "varias" empresas catalanas se han interesado por Cantabria

Santander, 11 oct (EFE).- El consejero de Industria, Francisco Martín, ha dicho hoy que "varias" empresas catalanas se han interesado en la situación del suelo industrial de Cantabria para una posible reubicación, en la que el Gobierno está mostrándose "proactivo" porque la región "no es ajena a este proceso".

"Estas cosas no me gusta nada contarlas pero todas las regiones de España estamos recibiendo, al menos, consultas de empresas que están buscando una reubicación y Cantabria no es ajena a este proceso", ha explicado a preguntas de los periodistas al participar en un seminario sobre ciudades inteligentes organizado por la Fundación Gas Natural.

De hecho, al director general de la Fundación Gas Natural, Martí Sola, le ha dicho que si la compañía está pensando en una reubicación, en Cantabria "tienen un amigo".

El consejero cántabro ha reiterado que hay varias empresas que "se han interesado", alguna "con más intensidad", en el suelo industrial que hay disponible actualmente en Cantabria.

Ha hablado, en concreto, de una firma que trabaja en un sector asociado a la mecánica y a la siderometalurgia, aunque no ha aportado más datos porque hay que ver "cómo evolucionan estas cosas".

"Seguimos trabajando ofreciendo evidentemente a cualquier empresa de España, de Europa o del mundo que quiera instalarse en Cantabria nuestras mejores condiciones de estabilidad, conectividad, de suelo industrial, de conectividad eléctrica, de disponibilidad de agua y de comunicaciones", ha destacado.

"Yo creo que tampoco hay que poner en riesgo la llegada de empresas a Cantabria por el hecho de anticipar demasiado los nombres, lo que no es bueno", ha insistido Martín, quien añade que "hay que estar atentos por lo menos" a estos movimientos.

Para Martín, todo lo que hacen para atraer empresas a la región tanto el Gobierno como la CEOE-Cepyme de Cantabria es "de brazos abiertos" y cada oportunidad que tienen ambas instituciones ponen de manifiesto que Cantabria "es un sitio adecuado" para instalarse porque es seguro y con una paz social "más que demostrada".

En esta línea, ha resaltado que Cantabria no tiene ninguna autopista de peaje y que por sus carreteras se pueden desplazar camiones incluso durante los fines de semana, "cosa que no ocurre en las comunidades autónomas vecinas".