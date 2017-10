Bustillo suma a varios ediles del PSOE para liderar el partido en Torrelavega

Torrelavega, 13 oct (EFE).- El candidato a la secretaría general del PSOE en Torrelavega, el profesor de natación Bernardo Bustillo Pérez, ha asegurado hoy que cuenta con el apoyo de la "práctica totalidad" de los concejales del grupo municipal socialista, que forman parte del equipo de gobierno junto al PRC.

A los nombres del alcalde, José Manuel Cruz Viadero, y de la concejala de Servicios Sociales y Juventud, Patricia Portilla, Bustillo suma los apoyos de los ediles de Personal, José Luis Urraca, y del Movilidad, Javier Melgar Escudero, ha señalado.

Por contra, no contaría con el apoyo de los otros dos concejales, el de Urbanismo, José Otto Oyarbide, su rival en estas primarias de la agrupación socialista de Torrelavega, y la edil delegada de Aguas, Verena Fernández.

En declaraciones a Efe, Bustillo ha avanzado que su candidatura será paritaria "en la medida de lo posible" e incorporará personas de todo tipo, desde quienes han ocupado cargos orgánicos e institucionales, entre ellos los integrantes del grupo municipal, hasta militantes socialistas de base en la capital del Besaya.

Preguntado por las diferencias con el otro candidato, ha asegurado que "en gran parte es un asunto de credibilidad", pues considera que quien lleva varios años en la Ejecutiva local como Otto Oyarbide "ha tenido tiempo para llevar a cabo muchas de las propuestas que ahora presenta para respaldar su candidatura".

Según Bustillo, "el que no se haya hecho en cinco años, resta credibilidad a la hora de decir que ahora vas a hacer lo que no has hecho en este tiempo", a la vez que ha anunciado su disposición a hablar con el otro candidato si le llama para analizar la posibilidad de presentar una lista única a la Ejecutiva local.

Pese a ello, ha asegurado no compartir la propuesta de José Otto sobre limitar a un cargo orgánico por militante y ha defendido que el partido debe "poner a los mejores para cada puesto"

Así mismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que su rival sea candidato y mantenga su cargo actual de secretario de Organización del PSOE de Torrelavega, pues a su juicio este cargo "en gran parte controla el proceso de elección" en el que él mismo participa, algo que ha reconocido los estatutos lo permiten.

"Está legitimado para hacerlo pero lógicamente te confiere ciertas ventajas", ha dicho Bernardo Bustillo, quien ha reiterado su apuesta por aplicar lo que contemplan los estatuto "en todos los casos".

Respecto al apoyo explícito a su candidatura por parte del alcalde y alguno de los concejales socialistas, ha asegurado que agradece enormemente este apoyo de Cruz Videro porque "es una gran persona" y además "muy querida por la militancia".

Preguntado por sus objetivos para encabezar la secretaria general del PSOE de Torrelavega, ha insistido en que se centran en conseguir que el partido "vuelva a ser referente del socialismo en Cantabria" a través "del trabajo y la eficacia en la gestión", y también "activar los cauces de participación de la militancia en las decisiones internas.

También se ha propuesto aumentar la presencia de los socialistas "en el día a día de la ciudad", así como conseguir que el PSOE aumente el número de militantes "recuperando a aquellos que se han marchado decepcionados por el rumbo que ha tomado el partido en los últimos tiempos".

Así mismo, ha destacado que otro de sus objetivos si es elegido al frente de la agrupación local es "lograr la unidad del partido" que, a su juicio, en los últimos meses "ha estado cuestionada, algo que considera "fundamental" de cara al futuro.