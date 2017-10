Uno de cada cuatro cántabros está en riesgo de pobreza o exclusión social

Santander, 13 oct (EFE).- El 24,6% de la población de Cantabria está en riesgo de pobreza o exclusión social, según el informe anual del "Estado de la pobreza en España", publicado hoy por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN).

El documento, que desgrana los datos recabados con el indicador europeo AROPE del año 2016 por territorios, apunta que 89.000 personas se ven afectadas por esta situación en esta comunidad autónoma.

Según el análisis del documento, un 7,5 por ciento de los cántabros viven "privación material severa".

Respecto al consumo, los datos arrojan que el 1,1 por ciento de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, el 18 % no pude mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno y el 34,8 % de las familias cántabras no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

El 47,7 % de la población afirma tener dificultades para llegar a fin de mes, y el 11,1 % lo hace con "mucha dificultad".

En cuanto al empleo, el informe afirma que el 16 % de las personas menores de 60 años viven en hogares con baja intensidad de empleo (unas 67.000 personas), lo que coloca a Cantabria por encima de la media nacional.

Respecto a los pensionistas, el informe detalla que el 46 % del total de las pensiones (63.700 personas), tienen un importe inferior al umbral de pobreza, que en Cantabria se sitúa en los 7.721 euros anuales (488 euros inferior al umbral nacional); y el 9,9 por ciento se sitúa por debajo del umbral de pobreza severa, 4.104 euros anuales (342 euros mensuales).