Diego dice que ni él ni el Gobierno denunciaron los incidentes en protesta UC

Santander, 13 oct (EFE).- El expresidente de Cantabria y diputado de PP Ignacio Diego ha afirmado hoy que ni él ni su gobierno se personaron como acusación particular en el juicio por los incidentes ocurridos en la protesta de 2014 en la Universidad de Cantabria y que por tanto "es falso" que hayan retirado denuncia alguna porque "nunca fue puesta".

Diego ha hecho estas aclaraciones en respuesta al comunicado difundido ayer por la asamblea Preguntar no es Delito, en el que señalaba que un mes antes del juicio se les ha notificado que el Gobierno regional y Diego no ejercerán finalmente la acusación particular en este juicio.

"No me gusta que se mienta ni que se me utilice y ni yo personalmente ni el Gobierno que presidí nos personamos como acusación particular en el juicio por los incidentes ocurridos durante un acto en la Universidad de Cantabria (UC) en 2014. Luego es falso que el Gobierno de Cantabria o yo hayamos retirado denuncia alguna porque esa denuncia nunca fue puesta", aclara Diego.

Según el ex presidente, quien interpuso denuncia como perjudicada por los hechos ocurridos en la UC fue la compañía propietaria de los coches del Gobierno de Cantabria.

"He sido citado a declarar como testigo en el juicio por esta causa y como testigo iré a declarar en los mismos términos en que lo hice en la fase de instrucción del procedimiento, ajustándome a la realidad de los hechos, sin quitar y sin añadir absolutamente nada", subraya en un comunicado.