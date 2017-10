Estudiantes de la UC premiados en el Congreso Mundial de Ingeniería Química

Santander, 13 oct (EFE).- El equipo de alumnos del Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Cantabria (UC) ha sido reconocido con el premio al diseño más seguro ("Best Inherent Safety in Design of Car"), en la Chem-E-Car Competition que tuvo lugar en el Congreso Mundial de Ingeniería Química.

El coche "CantabriCar" de la UC logró la mejor posición entre los equipos españoles que se dieron cita en el evento y la sexta en el cómputo general del concurso, que se celebró en Barcelona en los primeros días de octubre, con la presencia de 18 equipos de Canadá, Irán, China, Catar, Polonia o Estados Unidos, entre otros países.

El vencedor de la competición fue el prototipo del equipo de la Persian Gulf University (Irán), que logró dejar su vehículo a tan solo 0,6 cm de la distancia objetivo de 21 m, dando buena cuenta del enorme nivel de los participantes, según ha informado hoy la UC.

El equipo cántabro ha contado con la supervisión de un grupo de profesores del Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la UC y del patrocinio de la empresa Birla Carbon Spain.

El objetivo de la competición Chem-E-Car es que un vehículo de pequeño tamaño recorra, de forma autónoma, una cierta distancia propulsado gracias a reacciones químicas.

De esta forma, los estudiantes deben poner en práctica las competencias adquiridas para diseñar, construir y testear dicho vehículo, haciendo hincapié en la fiabilidad y la seguridad del mismo.