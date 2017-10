Revilla pide a Rajoy en persona que rectifique y pague la deuda con Cantabria

Santander, 13 oct (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acusó ayer al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, de mentirle en un encuentro que mantuvieron en Madrid, en el que le advirtió de que si no rectifica y paga a la región la deuda por las obras de Valdecilla, su Gobierno acudirá a los tribunales.

Revilla ha relatado hoy lo ocurrido en ese encuentro de unos "diez minutos" que mantuvieron en el Palacio Real, con motivo de la celebración del 12 de octubre, una "bronca" tras la que espera que se solucione esta situación y "que pueda decir dentro de poco que Mariano no es un mentiroso y no es un moroso", ha señalado.

"No tengo ningún interés en meterme con Mariano pero 100 millones para Cantabria son muy importantes", ha alegado el presidente regional, quien a preguntas de los periodistas ha señalado que el Gobierno de España ya tiene hace "unos días" el requerimiento del Ejecutivo cántabro para que pague la deuda de Valdecilla.

Antes de inaugurar un nuevo edificio de la Universidad Europea del Atlántico en Santander, Revilla ha explicado que su Gobierno ha comenzado la reclamación por esa partida de 44 millones de euros, una deuda de "libro", y ha añadido que si no hay una respuesta positiva, su Gobierno "está a punto" para la demanda judicial.

Sobre lo ocurrido ayer en Madrid, el presidente ha relatado, además, que antes de ese encuentro, ya había manifestado a Rajoy su "indignación" en el saludo del desfile de la Fiesta Nacional por no cumplir sus compromisos, que había ratificado en una carta, ha recordado.

Ante esto, Revilla ha explicado que el presidente "se puso un poco nervioso" y le dijo: "ya se te pasará".

Después, según ha continuado, Rajoy fue a buscarle en la recepción en el Palacio Real y Revilla le explicó que le había enviado tres cartas recordándole su compromiso por escrito con la financiación de Valdecilla, a las que no había recibido respuesta.

Y ha agregado que el presidente español le aseguró que no le habían entregado esas misivas, a lo que Revilla se ha preguntado qué tiene que hacer para que las reciba. "Desde luego a mí si me escribe el presidente del Gobierno, las cartas me las dan", ha sentenciado.

Ha manifestado además que Rajoy "estaba un poco afectado" por sus críticas, pero, aunque le puntualizó que "no tiene ningún interés en criticarle", le demandó una solución y que el Gobierno de España pague su deuda con Cantabria.

"El lunes voy a recopilar todas las cartas, se las voy a mandar con acuse de recibo y también le voy a llamar por teléfono. Ya que me dijo que le llamase. Hasta ahora, yo no tengo el móvil, he llamado a la centralita y no se ha puesto", ha avanzado Revilla.

Y ha incidido en que instó al presidente del Gobierno a rectificar y pagar esa deuda o si no le advirtió de que su Gobierno irá a los tribunales.

De hecho, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado que su Gobierno "está a punto" de presentar la reclamación judicial, que abogados "importantes" no descartan que se pueda ganar, según ha aseverado.

Revilla también recalcó ante Rajoy la "lealtad" de Cantabria a España y ha lamentado un trato que considera "injusto" frente a otras comunidades autónomas donde "llega el dinero porque a cambio hay votos", lo que le produce "indignación total", ha concluido.