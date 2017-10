IU acusa al Gobierno de dejar "abandonada" Liébana en extinción de incendios

Santander, 17 oct (EFE).- La coordinadora de IU en Cantabria, Leticia Martínez, ha acusado hoy al Gobierno regional de dejar "abandonada" a Liébana en la extinción de incendios, con "insuficiencia" de personal en el de Vendejo (Pesaguero), donde asegura que "no hay ni una cuadrilla fija que cubra la zona afectada".

En un comunicado, Martínez ha recordado que Liébana se divide en dos comarcas forestales, una al norte que cuenta con dos cuadrillas fijas y equipadas, mientras que la sur, donde se encuentra Vendejo, que "no cuenta con ninguna cuadrilla fija".

Ha subrayado, además, que esta zona acoge la "mayor masa forestal de Liébana", por lo que considera que "al menos" tendría que tener la mismas cuadrillas que la zona norte, por lo que habla de "una evidente mala gestión a la hora de distribuir al personal, que también ve "insuficiente".

Por ello, pregunta al Gobierno de Cantabria "cuándo va a tomarse en serio que la política medioambiental debe ser prioridad" en la región y advierte de que no se puede seguir "inmóvil" ante pirómanos que atentan contra el medio, mientras el Ejecutivo "no actúa" dotando de personal y medios para una labor adecuada en prevención, conservación y vigilancia.

Martínez insta, además, al Gobierno cántabro a que asuma que "se están cometiendo errores y que han de solucionarse cuanto antes" por lo que brindan el apoyo de IU y apuesta por la creación de brigadas medioambientales permanentes, "ante la falta de intervención en incendios, inundaciones o contra las plagas de plumeros y avispa asiática".

"No queremos ver cómo nuestros vecinos de las zonas rurales tienen que normalizar una cuestión que no debe ser normalizada, no podemos permitir que sigan perdiendo sus casas o sus modos de vida (ganaderías, comercios locales, etc.) por culpa de fuegos perfectamente evitables con una política clara y contundente", sentencia la coordinadora regional de IU.