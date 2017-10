La modificación del reglamento del pleno enfrenta a PP, PSOE y PRC

Santander, 17 oct (EFE).- El reglamento del pleno del Ayuntamiento de Santander ha enfrentado hoy al PP, que quiere evitar la reiteración de mociones ya tratadas, con el PSOE y el PRC que critican que se produzcan cambios "a la carta" y han pedido una revisión "en profundidad" que mejore el funcionamiento de ese órgano.

Los regionalistas, además, han denunciado la "deriva" del equipo de gobierno del PP de "coartar" las funciones del pleno, con una última "treta" para "zafarse del control de la oposición"a al eliminar la obligación de que los reconocimientos extrajudiciales de crédito se aprueben en comisión y no en sesión plenaria, como hasta ahora.

La propuesta para modificar el reglamento del pleno con el fin de evitar la reiteración de mociones ya rechazadas ha sido aprobada esta mañana por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento y ha sido trasladada a los grupos municipales para que puedan realizar consideraciones o enmiendas.

En un comunicado, el portavoz del equipo de gobierno, César Díaz, ha explicado que el objetivo es evitar prácticas que "entorpezcan el funcionamiento o devalúen la labor del pleno, y contribuir a la vez a una mayor seguridad jurídica".

Lo que se plantea es establecer que, una vez rechazada una moción por el pleno, no podrá volver a presentar en los seis meses siguientes y que se entenderá como reiteración cuando la iniciativa tenga contenidos idénticos o sustancialmente iguales a otra ya rechazada o cuando persigan el mismo propósito o finalidad determinada.

El portavoz socialista, Pedro Casares, ha reconocido que la reiteración de mociones "entorpecen y ralentizan" el funcionamiento del pleno, aunque considera que "un problema así no puede resolverse con una mala solución" como la que, a su juicio, se plantea y que advierte de que podría vulnerar derechos fundamentales.

En nota de prensa, Casares ha criticado que "no pueden realizarse de forma sistemática modificaciones parciales" del reglamento "a la carta de los intereses del PP", cuando considera que este documento necesita ser revisado por completo".

Por ello, ha anunciado que se reunirá con el resto de grupos municipales para reiterar la propuesta socialista de reforma "integral" de ese reglamento para hacer "eficaz" en el funcionamiento del Ayuntamiento, "dando espacio al diálogo y al acuerdo para solucionar los problemas de la ciudad".

En la misma línea, el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha advertido de que su grupo estará "en contra" de cualquier modificación "ad hoc", que en este caso intuye que pretende evitar que la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez, continúe repitiendo las mismas propuestas, "que ha llegado presentar hasta nueve veces con redacción idéntica", ha recordado.

Aunque considera "dudoso" el acierto del proceder de esta edil, Fuentes-Pila ha rechazado, en un comunicado, que el PP que plantee este cambio "sólo para solventar un hecho particular que les molesta" y ha reclamado que se inicien los trabajos para "mejorar de verdad el funcionamiento de este órgano".

"Modifican el reglamento a su antojo, cuando quieren algo, cuando les molesta algo, como un niño que cambia constantemente las reglas del juego para asegurarse la victoria, aunque en este caso su pírrica victoria sea la derrota del conjunto de los santanderinos", ha opinado.

El regionalista ha anunciado, además, que su grupo va a presentar en el pleno una moción para reformar su reglamento, ante la "eliminación" de la obligación de que los reconocimientos extrajudiciales de crédito, es decir, "las facturas en el cajón", se aprueben en pleno.

Fuentes-Pila ha explicado que, aunque esta medida se recogía en las bases de ejecución del presupuesto de 2017, la "primera vez que el PP se ha atrevido a hacerlo ha sido en la Comisión de Economía que se celebró el 25 de septiembre", en la que aprobó un reconocimiento extrajudicial de dos millones de euros.

"No querían escuchar en Pleno lo que teníamos que decir, no querían que los periodistas y el resto de ciudadanos lo oyesen, no querían tener que dar explicaciones, por eso lo ventilan a puerta cerrada", ha enfatizado el portavoz del PRC, quien ha expresado "sus dudas" de que esta modificación sea legal.

De hecho, Fuentes-Pila ha recordado que, según la Ley de Haciendas Locales, corresponde al pleno de la entidad local "el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera".

La concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, le ha replicado, en otro comunicado, que el Ayuntamiento respeta "escrupulosamente" la legalidad y la transparencia, y ha asegurado que busca "agilizar el pago a proveedores sin que ello suponga en ningún caso merma alguna para la labor de control de los grupos municipales".

Por ello, ha lamentado que el PRC "malinterprete y tergiverse una medida que va en favor de los proveedores sin restar un ápice de transparencia" de cara a los grupos municipales, ya que, según ha asegurado, los expedientes se trasladan previamente a comisión y los acuerdos de Junta de Gobierno son públicos.