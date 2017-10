PRC denuncia la reducción de frecuencias en algunas líneas con el Metro-Tus

(Actualiza la ST3052 con la respuesta del concejal de Movilidad)

Santander, 18 oct (EFE).- El grupo regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha denunciado hoy que "al menos siete líneas" del servicio municipal de autobuses de la ciudad tendrán "menos frecuencias" una vez que comience el nuevo sistema denominado Metro-Tus.

En un comunicado, su portavoz, José María Fuentes-Pila, ha lamentado lo que, a su juicio, constituye el "enésimo defecto de un proyecto que, sin estar implantado al completo, ya ha creado más problemas de lo que nunca será capaz de solucionar".

Fuentes-Pila ha explicado que su denuncia se desprende de la información recibida la pasada semana por los regionalistas, tras la petición formulada el 8 de septiembre, con lo que ha criticado que de nuevo se ha producido un incumplimiento de los plazos de la Ley de Transparencia, "que fija un límite de un mes".

El portavoz regionalista ha señalado que el expediente, que no da respuesta completa a la solicitud de su grupo, según ha puntualizado, al no incluir los itinerarios y las paradas con el argumento de que no son definitivos, "se deja constancia de que el servicio en muchas líneas será peor que ahora".

Según asegura, la zona "más perjudicada" es la de Castilla-Hermida y Barrio Pesquero, que en la actualidad está comunicada principalmente con dos líneas, la 4 y la 14, cuya frecuencia actual, sostiene, es "ya insuficiente para dar respuesta a las necesidades de los miles de santanderinos que residen ahí".

El nuevo diseño establece que el 4 pasará intervalos de 17 minutos y el 14 cada media hora, "peor que en la actualidad", ha añadido.

"La frecuencia es irregular -circulan más autobuses en horarios de más afluencia y menos en las horas centrales del día- con una media de un autobús cada 16 minutos en el caso del 4 y cada 24 en el 14. El resultado es que seis millones de euros más tarde, los santanderinos de Castilla-Hermida tendrán menos autobuses", ha resumido Fuentes-Pila.

En esta misma situación, según el regionalista, quedará la línea 5 C1 (Miranda-Valdecilla), que circula ahora a intervalos de 12 minutos y pasará cada 15, lo mismo que se reduce la frecuencia de las líneas 20 (PCTCAN-Sardinero-UC), 12 (Carrefour-Canalejas) y 11 (Manuel Llano-Canalejas), ha agregado.

"Ahora sabemos que a la pérdida de decenas de plazas de aparcamiento, trenzados potencialmente peligrosos, trasbordos donde ahora no son necesarios y un gasto de seis millones de euros tenemos que sumar menos frecuencias para completar el gran proyecto de legislatura del PP", ha lamentado el portavoz regionalista.

Por otra parte, según el PRC, en la documentación entregada no aparece la actual línea 21, que cubre el trayecto del Centro de Salud de Tetuán y Puerto Chico y fue inaugurada en 2014.

"¿Significa eso que, además, el Metro-Tus implicará la pérdida de este servicio que da cobertura a los vecinos de Tetuán y cuya implantación fue fruto de una reivindicación vecinal", ha preguntado al respecto.

En este mismo sentido, ha añadido que sólo aparece una línea 6, en lugar de las dos existentes en la actualidad (6C1 y 6C), y la nueva circulará a intervalos de treinta minutos, frecuencia que, considera, "es claramente insuficiente" y también peor que la actual.

Finalmente, Fuentes-Pila ha instado al equipo de gobierno a que explique "cómo será el nuevo diseño, cuáles serán las líneas, cuáles las frecuencias, los itinerarios y las paradas y quiénes tendrán que hacer transbordos para llegar a sus destinos".

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, ha opinado que si la "única pega" que pueden poner los regionalistas es "algún ajuste horario mínimo" en líneas que amplían su recorrido, "acabarán siendo los mayores defensores del proyecto".

Para Quirós, las afirmaciones del portavoz regionalista sobre la reordenación de líneas, "con objeciones mínimas, medias verdades e incluso alguna falsedad manifiesta", suponen en el fondo "un reconocimiento implícito" de que, en conjunto, se va a producir una mejora global del servicio del TUS.

Así, ha puesto ejemplos como las líneas 4 y 14, que ampliarán sus recorridos: la primera, que ahora termina en la plaza de Las Brisas, hasta el intercambiador del Sardinero; y la segunda, hasta el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), mejorando sensiblemente el servicio que tiene hoy Castilla-Hermida y con ajustes apenas perceptibles en los horarios.

Por lo que respecta a las líneas 11, 12 y 20, Quirós no entiende "cómo hace las cuentas" el portavoz del PRC, porque sus datos no responden en absoluto a la realidad.

Y en el caso de la línea 21, ha tranquilizado a los regionalistas y les ha explicado que el recorrido no desaparece, sino al contrario, ya que se amplían horarios y días de servicio, al combinarse con la línea 11.

En concreto, el horario se amplía a partir de las 18.00 horas y funcionará también en sábados y domingos, servicios que no existen en la actualidad, optimizando además los destinos, como por ejemplo, la Plaza de Italia o Manuel Llano.

"Donde el PRC ve reducción de frecuencias o desaparición de servicios, resulta que lo que hay son ampliaciones de rutas o mejoras de destinos", ha indicado Quirós.

En este sentido, se ha preguntado en qué datos, estudios o informes se basa el PRC, más allá de percepciones personales, para concluir si una línea es actualmente suficiente o no.

Frente a esto, el concejal de Movilidad Sostenible ha recalcado que el proyecto del metro-TUS es resultado de estudios realizados junto a la Universidad de Cantabria y de un análisis global de los nuevos usos y los cambios en la movilidad que se han producido también por el impulso de otras alternativas de transporte ambientalmente sostenibles.