Revilla apoya restituir legalidad en Cataluña pero con medidas proporcionadas

Gajano, 19 oct (EFE).- El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha expresado su apoyo "total" al Gobierno de España para restituir la legalidad en Cataluña, aunque ha pedido que las medidas sean "proporcionadas" y no contribuyan a crear en la base social de los catalanes "una desafección mayor" hacia España.

En declaraciones a los periodistas en Gajano, donde ha asistido este jueves a la inauguración del centro de investigación y desarrollo de Dynasol, Revilla ha considerado "normal" que un gobierno actúe "con la Ley en la mano" cuando hay una actuación que vulnera las legalidad que "nos hemos dado todos", en una "especie de autogolpe de Estado".

El presidente cántabro ha asegurado que lo que le preocupa "no es tanto" el episodio de "estos dirigentes" que han tomado una decisión ilegal, sino que, por lo menos, dos millones de personas en Cataluña, que "van aparentemente subiendo de número", están en desacuerdo con "esa relación" que tiene España con ellos. "Eso es lo que hay que cuidar y lo que a mí me preocupa", ha dicho.

A su juicio, "ya que no se ha hecho nada hasta ahora, a pesar de que esto lleva cinco años ya encima de la mesa", hay una tarea "enorme" que hacer en Cataluña para intentar que ese número de personas no vaya a más, sino a menos, por lo que ha pedido que las medidas que se vayan a adoptar sean "proporcionadas" y no aumenten esa "desafección" hacia España.

"Las medidas han de ser lo suficientemente estudiadas para que no contribuyan a que esos dos millones de personas, que teóricamente están a favor de la independencia", ha dicho, "sean tres".

Asimismo se ha mostrado convencido de que el pueblo catalán, "ahora que se están viendo las consecuencias que esto tendrá para España y Cataluña", es lo "suficientemente inteligente" como para entender que fuera van a estar "muchísimo peor" y de que meditarán que "esta gente" les ha llevado a algo que va a tener consecuencias "gravísimas" para ellos y para el conjunto de España.

Miguel Ángel Revilla ha reiterado su apoyo "total" al Gobierno de España respecto a que en este momento hay que restituir la legalidad pero también ha asegurado que le gustaría que "no se entrara allí como un caballo en un hipermercado".

"Cuando se tomen las medidas, opinaré, pero, en principio, que hay que restablecer la legalidad es obligación de este Gobierno y de cualquiera que haya jurado o prometido la Constitución", ha apuntado.

Revilla ha considerado "una locura lo que han hecho" en Cataluña y teme que ahora "ya están en una huida hacia delante", al tiempo que ha señalado que la práctica desaparición de los partidos que tradicionalmente han gobernado en España ha dado lugar a "un caldo de cultivo" en el que, en su opinión, "hay que volver a explicar" las consecuencias de "esa medida tan loca".

"Estos personajes no pasarán a la historia por haber sido unos héroes para su territorio, sino más bien por todo lo contrario, por hacer muchísimo daño a una de las tierras más ricas de Europa", ha destacado el presidente.