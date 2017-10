Sota afirma que el proyecto de Ecomasa ya "estaba muerto" en 2014

Santander, 19 oct (EFE).- El consejero de Economía, Hacienda y Empleo y presidente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Juan José Sota, ha afirmado que el proyecto de Ecomasa "ya estaba muerto" en 2014 y que, por tanto, entonces fue cuando hubo que solicitar el concurso de acreedores.

Además, ha opinado que si no se hizo así y a finales de ese ejercicio todavía se aprobó en el Parlamento de Cantabria aportar tres millones de euros más al proyecto fue, en su opinión, para "que fuera languideciendo y la empresa no quebrara antes de llegar a las elecciones" autonómicas de mayo de 2015, porque, según ha insistido, en 2014 "Ecomasa ya no tenía visos de poder salir adelante".

Así se ha expresado Juan José Sota durante su comparecencia -a petición de Ciudadanos, PP y PSOE- ante la comisión de investigación de Ecomasa-Nestor Martin, en la que ha señalado que incluso los administradores concursales apreciaron que el proyecto de Ecomasa, desde sus inicios, no tenía "sustento" para que fuera considerado como un "proyecto de continuidad".

Sota ha explicado que cuando se hizo cargo de la Consejería, el 7 de julio de 2015, se reunió con los administradores de Ecomasa, a los que solicitó un informe sobre la situación en la que se encontraba la sociedad, del que "se deducía que no había prácticamente ninguna salida para el proyecto", porque había condiciones del plan de viabilidad que no se estaban cumpliendo.

El consejero también ha hecho hincapié en que gracias a que en 2014 se aprobó una modificación legislativa que determinaba que para la concesión de avales era necesaria la aprobación del Consejo de Ministros, las arcas de Cantabria "se ahorraron un quebranto de dos millones de euros".

Según ha recordado, el 19 de marzo de 2015, el consejo de gobierno (PP) había aprobado solicitar la ampliación de la línea de avales, pero la autorización del Ministerio no llegó hasta octubre y para entonces ya se había producido "el desencadenamiento del concurso", que era inevitable si no se recibía una "inyección de dinero público antes de finales de julio".

"Seguro que el aval no hubiera sido suficiente para que la empresa pudiera continuar", ha opinado Sota, para quien el problema de Ecomasa siempre fue que era una "sociedad sobredimensionada, en la que cada vez que se producía una estufa se perdía dinero", de ahí que su supervivencia dependiera de que recibiera dinero público.

En este sentido, ha destacado que según el informe que le facilitaron los administradores, el plan de viabilidad estaba condicionado a la obtención de recursos, la deuda vencida con los bancos dependía de la concesión del aval y las espectativas de ventas y de contratación de pedidos distaba mucho de lo previsto.

Sota también ha dicho que no entiende la valoración en 1,1 y 4,1 millones de euros, que se hizo como garantía de los avales de la participación que se había adquirido de Chimeneas Barcelona y de una empresa en Chile que, en ambos casos se "disolvieron como un azucarillo".

Por ello, ha insistido en que, de haberse concedido el aval, Cantabria hubiera perdido otros dos millones de euros, que se añadirían a los 18 que ya habían sido aportados por la comunidad autónoma.

"Creo que tuvimos muy mala suerte con las empresas que se valoraron como garantía, porque quebraron o desaparecieron", ha afirmado.

Aunque Sota cree que hubo un "cúmulo de deficiencias" que hicieron que el proyecto no prosperara, ha destacado que aunque "se sospechaba" que Ecomasa no era viable, "todos queríamos que el proyecto funcionara, tanto por el dinero público invertido, como porque de ello dependía el futuro de los trabajadores", que también habían aportado tres millones de euros de las indemnizaciones percibidas tras su salida de Teka.

Sota, que por entonces formaba parte del consejo de supervisión del ICAF ha afirmado que ninguno de los informes que llegaron a este órgano señalaba que hubiera "algo que estaba mal o que las cosas hubiera que hacerlas de otra manera".

"El proyecto se basaba en datos que todo el mundo asumía", ha añadido Sota, apuntando que si el Ministerio autorizó los avales es porque se trataba de un acuerdo del Parlamento de Cantabria para dar continuidad al proyecto.