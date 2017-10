El PP exige al Gobierno que se prepare para que Cantabria "no pierda un euro"

Santander, 20 oct (EFE).- El PP ha subrayado hoy que Cantabria no tiene prisa en abrir la negociación sobre el nuevo modelo de financiación, porque es la mejor financiada, pero demanda que esté preparada cuando se produzca, por lo que exige al Gobierno diálogo y que se anticipe para que la región "no pierda un solo euro".

Su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha reivindicado que la región es "líder" en financiación, con un 123 por ciento del promedio de todas las comunidades autónomas, porque los gobiernos del PP hicieron un "excelente trabajo previo" con un "extraordinario" traspaso de competencias en educación y sanidad.

Y ha advertido de que, mientras otras regiones, sobre todo socialistas, tienen "urgencia extrema" en abrir el debate sobre el nuevo modelo de financiación, del que solo existe un informe de expertos y todavía "ningún esbozo de la ley", Cantabria "no tiene ninguna prisa" por hacerlo.

"Somos la comunidad autónoma mejor financiada del país y lo seguiremos siendo mientras el actual sistema continúe vigente", ha aseverado.

Por ello, Sáenz de Buruaga ha criticado que se cree "alarma" señalando que Cantabria va a ser la "gran perjudicada" con el nuevo modelo en base a la simulación elaborada por uno de los expertos y ha advertido de que lo que tiene que hacer la región es "pelear" el mantenimiento de la cláusula del "statu quo", para que no empeore su posición.

"Tenemos que anticiparnos y estar preparados para pelear que Cantabria no pierda un solo euros de la financiación que ahora recibe", ha instado la presidenta del PP cántabro, quien espera que el Gobierno de coalición PRC-PSOE "no se pliegue" al interés de los socialistas.

En este sentido, ha señalado, entre otros ejemplos, que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ya ha mantenido contactos con la oposición en esa comunidad autónoma para alcanzar un consenso y que cuenta con un decálogo de medidas para reformar el modelo de financiación.

"Apresurarnos no, pero sí prepararnos", ha resumido Sáenz de Buruaga, quien cree que el Ejecutivo regional "no está prestando la atención que se merece" a un debate que considera que tiene que ser "de región" y le ha reprochado que no se conozca todavía su planteamiento técnico o que no haya empezado a generar los consensos para cuando se produzca la negociación.

La líder de los populares cántabros ha denunciado, en este sentido, que el Gobierno "no ha ejercido el liderazgo para definir la postura común de Cantabria" y ha instado al Ejecutivo a "tejer alianzas" con otras comunidades autónomas que "ya están presionando para acomodar el modelo a sus intereses". "Nadie al mando como siempre", ha opinado.

María José Sáenz de Buruaga ha advertido, además, de que la negociación del nuevo modelo de financiación será "muy difícil" y de que Cantabria se lo juega "todo", por lo que ha recalcado que su partido no va a estar al margen, sino "al lado y a disposición del Gobierno".

Y ha reclamado al Ejecutivo cántabro que "tome el mando" para definir la postura de la comunidad autónoma en esa futura negociación, a través del "diálogo" con loas fuerzas parlamentarias, aunque ha insistido en la necesidad de tener "prudencia" en los tiempos políticos. "Porque no tenemos prisa, pero sí la obligación de estar preparados", ha incidido.