PRC señala que se ha sancionado a nueva empresa socorrismo por incumplimiento

Santander, 20 oct (EFE).- El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha anunciado que el Consistorio ha impuesto una sanción "por incumplimientos graves" de unos 25.000 euros a la nueva empresa que se ha encargado del contrato de socorrismo, salvamento y baño adaptado en playas.

Fuentes-Pila ha opinado en nota de prensa que esa sanción "confirma la chapuza que supuso retirar a Cruz Roja de los arenales de la ciudad" y ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que los servicios jurídicos analicen si se puede rescindir el contrato de esta adjudicación, que fue por dos años.

Y precisa que ha sido la Junta de Gobierno Local del 10 de octubre la que ha aprobado esa sanción, "que se basa en incumplimientos del contrato de carácter grave y otros leves", según ha dado hoy a conocer el portavoz regionalista.

Fuentes-Pila ha apuntado como incumplimientos la falta de personal, ya que ha dicho que en diversas inspecciones del Ayuntamiento y del Gobierno cántabro se comprobó que faltaba un ayudante con titulación de técnico en transporte sanitario en la ambulancia de soporte vital, que está en la segunda playa de El Sardinero.

Sin embargo, el portavoz regionalista considera "mucho más grave, si cabe", las condiciones del material de los puestos y las mejoras "a las que Aunar Group se comprometió y que, según el propio acta de la Junta de Gobierno Local, contribuyeron notablemente a la concesión del contrato a esta empresa".

En concreto, Fuentes-Pila ha hecho referencia a dos embarcaciones de tipo C, dos ambulancias y la ampliación del puesto de socorro en cuatro unidades.

También ha citado el portavoz regionalista infracciones leves como la falta de marca del logotipo del Ayuntamiento en el vestuario, que no tenía rotulación de bases y vehículos, no había hojas de reclamaciones y no se presentó un presupuesto desglosado.

"La imposición de esta penalización y, especialmente, los motivos por los que se llega a ella, constituyen la prueba evidente del gravísimo error que cometió el Ayuntamiento de Santander en la redacción de un contrato que primaba los aspectos económicos e impidió que Cruz Roja prestase el servicio tal y como llevaba haciendo veinte años", ha afirmado el portavoz del PRC.

Y ha criticado que ahora los ciudadanos se enteren de que ha habido menos personas cuidando de la seguridad en las playas y que el equipo de gobierno del PP no haya informado del asunto.

Fuentes-Pila recuerda que su grupo criticó mucho el contrato, porque Aunar Group presentó una oferta 19.800 euros más barata que la de Cruz Roja y asegura que ahí el PRC vio "una concepción de la seguridad de las personas muy peligrosa".

El portavoz regionalista cree que se adjudicó el contrato "en base a un mínimo ahorro económico y a unas mejoras que no se han producido, que no han estado en las playas" y que han podido "suponer un peligro para los santanderinos".

En su respuesta, el concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, ha subrayado que esta sanción demuestra que la prioridad del Ayuntamiento ha sido en todo momento velar por la seguridad en las playas y el cumplimiento de la legalidad.

Y ha censurado la "utilización política" de una cuestión tan sensible como la seguridad por parte del grupo municipal regionalista.

Nalda ha reivindicado el "riguroso control y seguimiento" ejercido por los técnicos del servicio de Protección Civil para asegurar el cumplimiento de todos los términos del contrato, para requerir a la empresa la subsanación de las deficiencias y, finalmente, para sancionarla por las cuestiones que no fueron corregidas.

En cualquier caso, ha dejado claro que las faltas detectadas no afectan a las obligaciones esenciales del contrato y ha recalcado que "en ningún caso ha estado en cuestión la seguridad" de los bañistas, ya que la vigilancia en las playas ha estado garantizada en todo momento. EFE