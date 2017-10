Viadero: "Hemos tratado de resetear y volver a los orígenes"

Santander, 20 oct (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, Ángel Viadero, ha afirmado que tras el encuentro ante el CD Vitoria el equipo ha "tratado de resetear y volver a los orígenes" para intentar recuperar "sensaciones".

"Si analizas los resultados no son malos, pero las sensaciones no son buenas y para un equipo como el nuestro que está hecho para intentar conseguir el primer puesto y después ascender las sensaciones son importantes", ha añadido Viadero, que ha comparecido hoy en rueda de prensa.

El entrenador verdiblanco considera que el equipo "hacía cosas muy buenas" y tienen que tratar de recuperar un tipo de juego "más concreto y con más intención".

Además, ha reconocido que les está costando hacer goles y quiere "resetear y volver atrás a ver si consiguen un ataque más fluido y, sobre todo, más peligroso".

Así, Ángel Viadero ha explicado que resetear significa tener un control de lo que está pasando en el campo, "algo de lo que adolecen", y también puede implicar que haya cambios de hombres en el once.

El técnico santanderino ha matizado que para lograr este cambio es necesario que todos pongan su trabajo "en beneficio del equipo" y ha asegurado que "los futbolistas están con ganas de sacar mayor rendimiento para ser un equipo más fuerte".

"A mi no me gusta imponer, me gusta aclarar, orientar y ayudar a tener una idea común y para eso tiene que ser partícipe todo el mundo", ha reiterado.

Sobre el Barakaldo ha indicado que es un equipo con objetivos "ambiciosos" y "fuerte", que mantiene una estructura desde hace unos años con la intención de ascender y ha destacado el juego aéreo como una de sus virtudes.

"Saca mucho rendimientos al juego aéreo, es un aspecto que hemos trabajado durante toda la semana para intentar que no puedan centrar y rematar", ha reconocido el entrenador del Racing.

Para el encuentro, además de la baja segura de Córcoles, Ángel Viadero mantiene las dudas de Álex, con una pequeña molestia en el bíceps femoral, y Óscar, que arrastra una dolencia en el tobillo, sin embargo parece que Gonzalo está totalmente recuperado y podría jugar de inicio.