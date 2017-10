Filmoteca de Cantabria visitará 15 ayuntamientos hasta mayo con 29 películas

Santander, 21 oct (EFE).- La Filmoteca de Cantabria ha diseñado un programa hasta mayo en el que tiene previsto llevar una oferta de cine de autor y en versión original de veintinueve títulos, tanto de producción española como extranjera, a quince localidades de la región.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, los ayuntamientos que se acogerán a esta programación que comienza este lunes, 23 de octubre, son: Ramales, Medio Cudeyo, Santoña, Laredo, El Astillero, Reinosa, Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Ribamontán al Mar, Castro Urdiales, Comillas, Piélagos, Cartes, Reocín, San Vicente de la Barquera y, este año también, Cabezón de la Sal.

Los títulos que se van a proyectar son: el documental dirigido por Joaquín Gutiérrez Acha, 'Cantábrico'; la película argentina 'El último traje', de Pablo Solarz; 'Rara', de Pepa San Martín; 'Brava', de Roser Aguilar; la película británica 'El último virrey de la India', de Gurinder Chadha; la francesa 'Jacques', de Jérôme Salle; la trilogía de los 'Últimos días en la habana', de Fernando Pérez, y 'Frantz', de François Ozon.

Se incluyen también en este programa otros títulos como 'Pasaje al amanecer', de Andreu Castro; 'El jugador de Ajedrez', de Luis Oliveros; 'Cézanne et moi', de Danièle Thompson; 'Forushande (The Salesman)', de Asghar Farhadi; 'Good bye Berlin', de Fatih Akin; la rumana 'Sieranevada', de Cristi Puiu; 'Ana, mon amour', de Calin Peter Netzer; 'Ce qui nous lie', de Cédric Klapisch.

La oferta se completa con 'La vida y nada más' (Life & Nothing More), de Antonio Méndez Esparza; 'Voir du pays (The Stopover)', de Delphine Coulin y Muriel Coulin; 'Le jeune Karl Marx', de Raoul Peck; 'Hjertestart' de. Arild Andresen; 'Lou Andreas-Salomé', de Cordula Kablitz-Post; 'You're Ugly Too'. de Mark Noonan; 'Jamais contente', de Emilie Deleuze, y 'Todo Mujer', de Rafael Gordon.