PP quiere que Parlamento respalde "justas" demandas de personal de SUAP y 061

Santander, 21 oct (EFE).- El PP quiere que el Parlamento de Cantabria respalde lo que considera como "justas" reivindicaciones de revisión y mejora retributiva del personal del Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y del Servicio de Urgencias 061, ante el Gobierno regional.

Para ello, ha presentado una moción que se debatirá este lunes en el pleno de la Cámara regional para que el Parlamento inste al Ejecutivo cántabro a abrir una vía de diálogo y negociación en la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, según ha informado el PP en un comunicado.

Esta iniciativa deriva de la interpelación que el grupo popular planteó en la última sesión plenaria para conocer los criterios del Gobierno de Cantabria respecto a las reivindicaciones de estos trabajadores del Servicio Cántabro de Salud sobre los acuerdos firmados relativos a su adecuación retributiva.

La diputada regional del PP Isabel Urrutia, que defenderá la iniciativa, ha explicado que con esta moción también se pretende instar al Ejecutivo regional a aprobar ese acuerdo en Consejo de Gobierno y a consignar en los presupuestos generales de Cantabria del año 2018 la dotación suficiente para hacer efectiva dicha adecuación retributiva.

Urrutia ha señalado que para su formación las reivindicaciones del personal del SUAP y el 061 son "justas y legítimas", para compensar la especial penosidad que lleva aparejada el desarrollo de los cometidos de sus puestos de trabajo y poner fin a determinados agravios que aún perviven en este colectivo.

Por ello el PP reclama el "cumplimiento, compromiso y materialización" del acuerdo de fin de huelga del año 2014, un acuerdo en el que los populares recuerdan que se incluyó una cláusula para seguir avanzando en el futuro, que obliga a la Administración a la revisión y mejora de las retribuciones "en cuanto la situación económica lo permita".

Según ha asegurado la diputada del PP, las explicaciones que dio la consejera de Sanidad, María Luisa Real, en el pleno del pasado lunes no solo no han convencido a su grupo, "sino que encima faltan a la verdad y a la inteligencia de todos, también de los trabajadores del SUAP y del 061".

"No se puede decir que la ley no permite esta adecuación retributiva específica para el personal de urgencias de atención primaria y de emergencias del 061, y a renglón seguido decir que vas a hacer unas mejoras retributivas con ejemplos que tienen las mismas limitaciones que lo que acabas de decir no se puede hacer", ha criticado.

Isabel Urrutia considera que estas declaraciones "esconden una falta de voluntad política mayúscula", por lo que insta al Parlamento a "hacerle ver a la consejera que se equivoca" y pide a la Cámara regional que reclame al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados "y como mínimo sentarse a dialogar y negociar con los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud".

"Desde el PP seguimos defendiendo con hechos la necesidad de seguir avanzado en la adecuación retributiva que iniciamos en 2014 para compensar de forma definitiva la situación laboral de los profesionales de los servicios de urgencias y emergencias extrahospitalarias", ha sentenciado Urrutia, quien ha incidido en que "el Parlamento tiene que exigir al Gobierno de Cantabria que lo haga".