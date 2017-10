Audiencia absuelve a concejal de ACPT de usurpar la finca de Espacio Argumosa

Torrelavega, 23 oct (EFE).- La sección primera de la Audiencia de Cantabria ha absuelto al concejal de ACPT Iván Martínez Fernández del delito leve de usurpación por el que había sido condenado por un Juzgado de Torrelavega, como consecuencia de la ocupación en septiembre de 2015 del denominado Espacio Argumosa.

La sentencia, a la que ha tenido accesos Efe, estima la apelación presentada por Martínez a la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Torrelavega a raíz de la denuncia interpuesta por varios de los propietarios del solar, y revoca también la sanción a la que había sido condenado.

Este Juzgado le condenó a seis meses de multa a razón de una cuota diaria de doce euros (2.160 euros en total), a indemnizar a los propietarios denunciantes con 600 euros a cada uno por los perjuicios económicos y por el daño morales ocasionados, y a reponer la finca a su estado anterior a la ocupación.

La Audiencia basa su resolución absolutoria en que Martínez, aunque no disponía de los requisitos para legitimar la posesión de la finca, contaba con autorización "de al menos uno" de los cotitulares del inmueble para ocuparlo.

No obstante, reconoce que la autorización de uno de los copropietarios no es suficiente para legitimar la ocupación pero sí "permite amparar la creencia a quienes lo ocupaban de que sí lo estaban", situación "reforzada a la vista de que no todos los titulares de la parcela mostraron su desacuerdo a ello".

Por ello, la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria destaca que no cabe entender concurrente el dolo preciso para poder atribuirle el delito leve de usurpación que sirvió al Jugado de Instrucción para condenarle.

El Espacio Argumosa ocupa un solar en la confluencia de las calles Argumosa y Alonso Astúlez, y lleva varios años abandonado tras el derribo del inmueble que allí se levantaba.

Es una finca de la que un grupo de voluntarios retiró a mediados de 2016 más de seis toneladas de basura y maleza para convertirlo en un espacio de uso libre.

Además, los voluntarios aportaron materiales y herramientas tanto para la limpieza del solar como para la construcción del mobiliario del nuevo espacio colectivo, con el pintado de las fachadas y la fabricación de gradas, tumbonas e incluso una pantalla de cine.

Esta acción estaba promovida por el grupo municipal de ACPT junto un grupo de personas de todas las edades relacionadas con la cultura alternativa, con el objetivo de rehabilitar un espacio urbano infrautilizado para su uso público.