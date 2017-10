Parlamento rechaza pedir resolver contrato del concierto de Enrique Iglesias

Santander, 23 oct (EFE).- El pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado hoy una proposición no de ley (PNL) del PP, con el voto en contra del PRC y PSOE y la abstención de Juan Ramón Carrancio, para instar al Gobierno regional a resolver el contrato de promoción del concierto de Enrique Iglesias en Santander por el Año Lebaniego.

Además, el consejero de Turismo, Francisco Martín, en respuesta a varias cuestiones planteadas por Jose Ramón Blanco (Podemos), ha subrayado que el contrato se firmó primando un "criterio de eficacia" y ha opinado que resultó "rentable y barato" y que su coste fue el "adecuado"

El popular Santiago Recio, en su defensa de la PNL, ha denunciado el incumplimiento de ese contrato, que contemplaba el pago de 115.000 euros a la mercantil Market Insider, por parte de esta empresa, y ha exigido que devuelva las cantidades abonadas a la Sociedad Año Jubilar.

En caso de que eso no ocurra, Recio ha advertido de que se podría estar produciendo un presunto delito de "malversación" y ha asegurado que pedirá la dimisión del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, y del director de esa sociedad pública, Manuel Bahillo.

En su intervención, el diputado del PP ha explicado que el contrato contemplaba el compromiso de la empresa de realizar inserciones en internet, así como una promoción en radios y televisiones nacionales e internacionales.

Y ha puntualizado que, según el informe de la empresa, se produjeron "ocho" inserciones en redes sociales, en las que no se mencionaba ni el Año Jubilar ni a Liébana.

"Este es el vaso que colma el vaso", ha sentenciado Santiago Recio, quien ha denunciado la "penosa" gestión del Año Jubilar Lebaniego, marcada por "la opacidad y el oscurantismo" y ha criticado que todavía no se conozca cuánto le ha costado al Gobierno de Cantabria el patrocinio del concierto de Enrique Iglesias el 15 de julio en Santander.

El socialista Víctor Casal le ha replicado que "no es cierto" que no se hayan cumplido las cláusulas de contrato y, aunque ha reconocido que el concierto "no fue el esperado" por parte del artista, "consiguió la repercusión mundial que se buscaba".

Por ello, Casal le ha pedido que "deje de confabular" y de "ver fantasmas" y le ha instado a denunciar ante los tribunales si ve delito en esta actuación del Gobierno regional, "que es su obligación", le ha espetado.

También la regionalista Ana Obregón le ha animado a acudir a la justicia, aunque ha asegurado que no lo va a hacer porque, según ha añadido, "toda su argumentación es falsa" y le ha reprochado que utilice "medias verdades" para "sacar rédito político", sin importarle Cantabria.

"Solo las ocho inserciones ya superaban el valor del contrato", ha recalcado Obregón, quien ha subrayado que el contrato ha sido "legal" y la ejecución "óptima", porque "la promoción mundial de Cantabria se consiguió", ha argumentado la diputada del PRC, que ha recordado que Enrique Iglesias tiene "72 millones de seguidores" en internet.

Sin embargo, el diputado de Podemos José Ramón Blanco ha opinado que "huele a timo" y ha considerado "un insulto a la inteligencia" que se consideren esos impactos, realizados tras el concierto, como un "éxito" de promoción, mientras que el representante de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha valorado como "justificada" la petición de dimisión del consejero.

Juan Ramón Carrancio ha justificado su abstención al considerar que el coste del contrato "no está fuera del precio del mercado" teniendo en cuenta el número de seguidores de Enrique Iglesias, aunque ha puesto en "duda" que sea el perfil de público al que se debería de haber dirigido la promoción del Año Jubilar Lebaniego.

En cuanto a las preguntas que Blanco le ha formulado al consejero de Turismo, Martín ha comenzado apuntando que el coste del contrato no fue de 115.000 euros sino de 95.000 y que no solo correspondió a ocho menciones en redes sociales, sino también a cortes de radio y un vídeo de promoción, entre otras cosas.

También ha subrayado que Enrique Iglesias es el artista latino con más seguidores en las redes sociales, con 50 millones en facebook y 13 en twitter; haciendo hincapié en que si se compara con lo que cobran otras figuras como Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal "el contrato es barato".

Sin embargo Blanco ha criticado que Iglesias en sus mensajes únicamente aludía a Santander, sin mencionar el Año Jubilar o a Cantabria; además de criticar que para el Gobierno de Cantabria lo importante sea que se hable de la comunidad autónoma "aunque sea mal", como a su juicio ocurrió con el concierto de Enrique Iglesias.

Por otra parte, a preguntas de Íñigo Fernández, el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha explicado que el secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, estuvo presente en el acto de apertura del curso escolar 2017-2018, fue en su condición de alcalde de Santa Cruz de Bezana, porque "como siempre, fueron invitados todos los alcaldes" de la región.

Pero, el diputado popular, ha opinado que por cuestiones de protocolo, Zuloaga quizá no debería haberse sentado "en primera fila", algo que, en su opinión está tratando de hacer en diferentes actos públicos desde que fue nombrado secretario general de los socialistas cántabros.